Le disparó por querer cruzar la calle: Graban momento en que conductor de camioneta balea a pipero en Chimalhuacán, Edomex

Una discusión por quién pasaba primero la calle, terminó con el chofer de una pipa herido de bala después de que un automovilista le disparara en la zona centro de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex).

En un video que ya circula en redes sociales, se observa cómo comienza la discusión entre ambos transeúntes, que intentaban cruzar una calle angosta, la cual se eleva y provoca una agresión.

Un incidente vial en #Chimalhuacán termino muy mal.



Todo se originó en la zona centro de la localidad donde el chofer de una pipa resultó herido por cuatro disparos de arma de fuego.



El conductor de una camioneta que huyó le disparó.



Ambos querían pasar por una calle#Edomex pic.twitter.com/DRBsSH36ca — Daniel de Rosas (@danielderosastv) April 26, 2026

Chofer de pipa y atomovilista discuten por el paso

El conflicto inició cuando el chofer de la pipa y el conductor de una camioneta particular se encontraron de frente en una calle bastante reducida. Ninguno de los dos quiso dar marcha atrás para ceder el paso, lo que generó un intercambio de gritos y pitidos.

Pipero termina baleado en calles de Chimalhuacán

Cansado de la espera, el conductor de la pipa decidió bajar de su unidad. En el video se aprecia cómo se acerca de forma agresiva a la ventanilla del chofer de la camioneta, presuntamente para obligarlo a moverse. Sin embargo, antes de que pudiera iniciar un diálogo o una pelea física, se escuchan varias detonaciones de arma de fuego.

El pipero cayó herido al pavimento de forma inmediata.

Conductor que disparó a pipero en el Edomex huye

Después de disparar al pipero a sangre fría, el ocupante de la camioneta no lo pensó dos veces: metió reversa, esquivó algunos obstáculos y huyó del lugar a toda velocidad. En el material visual se observa que el agresor ya tenía el arma lista, reacción ante el reclamo del trabajador.

El vehículo huyó hacia las avenidas principales, perdiéndose entre las calles del municipio.

Vecinos de Chimanlhuacán auxilian a pipero baleado

Al escuchar los balazos, las personas que estaban cerca corrieron para ayudar al hombre baleado. En las imágenes se nota la desesperación de los ciudadanos, quienes intentaban ayudar al herido mientras llegaba una ambulancia.

El chofer de la pipa fue trasladado de urgencia a un hospital cercano en el Estado de México.

🚨 INCIDENTE EN CHIMALHUACÁN 🚨



Sujeto balea a sangre fría a chofer de pipa en la cabecera municipal, entre Corregidora y 16 de Septiembre.



📅 Fecha: 26 de abril de 2026

🗓️ Semana: 17

📍 Lugar: Chimalhuacán #ChismososDeLaZonaSur pic.twitter.com/GZUbpkSaSS — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) April 26, 2026

Fiscalía busca al dueño de la camioneta que disparó contra chofer en Chimalhuacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya tomó cartas en el asunto e inició una carpeta de investigación. Los agentes están utilizando el video captado por la cámara de seguridad para intentar rastrear las placas de la camioneta y dar con el paradero del tirador.