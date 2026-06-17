Celular revela dato y ruta clave en feminicidio de Miriam, alumna estudiante de la UAEMéx

Miriam Peralta Valverde, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), fue encontrada sin vida en Chimalhuacán, Estado de México, pero la información de un celular fue clave para dar con su expareja, presunto responsable de este feminicidio.

El crimen se registró en una casa ubicada en la colonia Santa María Nativitas de dicho municipio el 13 de junio de 2026 y aunque el principal sospechoso escapó, pudo ser localizado y ahora está bajo investigación.

Expareja de estudiante estaba con ella antes de ser asesinada

El feminicidio de la estudiante de Derecho de la UAMéx llegó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual pudo dar con el paradero del presunto responsable.

Se trata de Francisco Iván “N”, quien dentro de la vivienda donde estaba con Miriam, su expareja, la habría agredido y la joven de 23 años perdió la vida.

Celular reveló información para saber dónde estaba expareja de Miriam

Al iniciar la investigación para esclarecer los hechos y detener al probable implicado, agentes comenzaron la búsqueda de Francisco Iván “N”, quien intentó esconderse, pero un celular permitió saber dónde estaba.

Fue a través de un análisis de geolocalización celular, que los agentes lograron ubicar el posible paradero de este sujeto, quien para huir se movió por los municipios de Amanalco y Texcoco.

El presunto feminicida fue ubicado finalmente en la colonia San Nicolás Tlaminca del municipio de Texcoco el 15 de junio de 2026, tan solo dos días después de que ocurrió la agresión contra la víctima.

Estudiante de Derecho de la UAMéx y expareja discutieron

La Fiscalía del Edomex informó que el 13 de junio, Francisco Iván “N” y Miriam Peralta Valverde discutieron, pero él la agredió físicamente con un objeto punzocortante.

De acuerdo con el informe de la institución, la joven murió a consecuencia de la pérdida de sangre tras una herida en el lado izquierdo del cuello.

"El hoy investigado la agredió físicamente con un objeto punzocortante, lo que ocasionó que la víctima perdiera la vida a consecuencia de una hemorragia aguda secundaria a sección del paquete vascular del cuello del lado izquierdo", indicó la FGJEM.

¿Cuál podría ser la pena para el exnovio de Miriam acusado de feminicidio?

Francisco Iván "N" fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica. En caso de ser encontrado responsable, podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión.

