Ante feminicidios, mujeres exigen alerta de género en Tabasco

Luego de los tres feminicidios ocurridos en diversos municipios de Tabasco, colectivos de mujeres salieron a las calles a protestar y exigir que se active la alerta de género para ese estado ya que son más de 300 las víctimas de ese delito.

Diversos colectivos feministas macharon desde el monumento dedicado a los Niños Héroes ubicado sobre paseo Usumacinta hacia la Fiscalía del estado.

Las manifestantes portaban carteles, mantas con leyendas, además de que gritaban consignas alusivas a la exigencia de justicia.

Nombraban a las que ya no están; a las víctimas de feminicidio en Tabasco , cuya lista sigue creciendo.

Ante los tres crímenes reportados el domingo, decenas de mujeres salieron a las calles de Villahermosa a protestar y exigir justicia.

“Porque solo nuestras familias nos buscan, porque las autoridades encargadas de garantizarnos una vida libre de violencia minimizan lo que nos ocurre exigimos la emisión de la alerta de género para nuestro estado”, demandaron los colectivos.

En las paredes de la Fiscalía General del Estado y del Palacio de Gobierno pusieron los rostros y los nombres de las víctimas; un total de 376 mujeres privadas de la vida en los últimos años, tanto por crímenes dolosos como por feminicidios.

“Pedimos que por lo menos de aquí a mañana su memoria no se manche, porque a las paredes no les pasa nada, porque a la pintura no le pasa nada”, reclamaba una de las manifestantes.

A su llegada a la fiscalía, se encontraron con una valla compuesta en su mayoría por mujeres policía que resguardaban la entrada, lo que motivó otro reproche:

“Y la fiscalía nos responde mandándonos a diez elementos a cuidar una pared, pero cuando una mujer pide ayuda no hay 10 personas que la cuiden; justicia eso es lo que pedimos”, señaló una mujer.

Concluida la manifestación en la fiscalía, las mujeres marcharon por las avenidas Usumacinta y 27 de febrero hasta llegar a la sede del Ejecutivo local y ahí se se oyó otra vez el reclamo de justicia y la exigencia a las autoridades para que apliquen medidas y se frenen los feminicidios.

Encuentran sin vida a tres mujeres en Tabasco

El domingo pasado, el hallazgo de los cuerpos de tres mujeres sin vida conmocionó a Tabasco .

En el municipio de Centro localizaron a Sara de 18 años; en Huimanguillo a Juany Amairani de 25 y en Balancán a una tercera víctima de feminicidio, identificada como Rosita.

De las primeras dos, había fichas de búsqueda por su desaparición previa y solo hay un detenido por el presunto feminicidio de Sara, quien es su expareja y se entregó tras acusaciones de la familia de ella por presuntas amenaza de muerte.

Las tres fueron encontradas con signos de violencia y se presume que sus agresores son sus exparejas, todas tenían hijos y murieron en condiciones que todavía no han sido aclaradas.