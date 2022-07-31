Murió Fidel Ramos, ex-presidente de Filipinas, a los 94 años de edad

Esta mañana, Fidel Ramos, ex presidente de Filipinas murió a los 94 años de edad, por complicaciones derivadas de Covid-19.

Fidel Ramos es considerado una de las claves para recuperar la democracia en su país al participar en la caída del dictador Ferdinand Marcos.

Fue presidente de 1992 a 1998, siendo la apertura a la inversión extranjera uno de los puntos más destacados de su mandato, así como su apoyo a la pena de muerte y su Reforma Agraria.

Cabe señalar que hasta antes de la crisis de 1997, Filipinas fue considerado uno de los llamados “tigres” Asiático, por su fuerte crecimiento económico.

Actual presidente de Filipinas lamenta muerte de Fidel Ramos

Por su parte, el actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., dedicó una serie de tweets con mensajes de apoyo para la familia y amigos de Fidel Ramos.

'Expreso mi más sentido pésame a la familia del ex-presidente Fidel Valdez Ramos, quien hoy falleció habiendo vivido una vida plena como militar y servidor público.' publicó en su cuenta oficial.

Asimismo, resaltó que con su partida, Filipinas pierde a un líder y miembro de la nación, por lo que hizo un llamado para pedir por su descanso.

'El legado de su presidencia siempre será atesorado y quedará consagrado para siempre en los corazones de nuestra agradecida nación.' agregó Marcos.

I extend my deepest condolences to the family of former President Fidel Valdez Ramos who passed away today having lived a full life as a military officer and public servant. — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) July 31, 2022

Hijo del ex presidente Ferdinand Marcos llega al poder 36 años después de la dictadura de su padre

Cabe recordar que Ferdinand Marcos Jr. llegó al poder 36 años despúes de la dictadura de su padre; un logro, según expertos, que fue posible gracias al racias a un remozamiento de la imagen de su familia.

En su primer discurso el pasado 30 de junio, el cual estuvo repleto de referencias al mandato de su padre, hizo un llamado a la unidad nacional; esto luego de concentrar el 50% de los votos en Filipinas.

“Vosotros, la gente, habéis hablado para darme la mayor victoria electoral jamás vista” en Filipinas, dijo tras jurar su cargo sobre la Constitución en una ceremonia frente al Museo Nacional.

Sin embargo, algunos sobrevivientes de la dictadura de su padre, protestaron durante el evento.

