¡Inicia la FIIE 2026 en el WTC! Impulsa tu negocio con IA, financiamiento y networking

El World Trade Center (WTC) se convierte este 11 y 12 de febrero de 2026 en el epicentro de la innovación nacional con el inicio de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE).

Organizado por COPARMEX, este encuentro gratuito busca conectar a miles de emprendedores, dueños de MiPyMEs e inversionistas con herramientas prácticas para transformar y escalar sus modelos de negocio en un entorno altamente competitivo

¿Qué es la FIIE 2026 y por qué asistir?

La FIIE no es solo un ciclo de charlas; es una plataforma diseñada para resolver los cuellos de botella operativos y financieros de las empresas mexicanas. Con un programa que incluye más de 100 conferencias y talleres, los asistentes pueden acceder a capacitación en tres ejes fundamentales:



Innovación y Tecnología: Implementación de Inteligencia Artificial (IA), herramientas de digitalización y nuevas tendencias tecnológicas.

Implementación de Inteligencia Artificial (IA), herramientas de digitalización y nuevas tendencias tecnológicas. Emprendimiento: Creación de empresas, escalamiento de modelos de negocio y estrategias de mercado que funcionan.

Creación de empresas, escalamiento de modelos de negocio y estrategias de mercado que funcionan. Fortalecimiento Empresarial: Liderazgo, cadenas de valor, comercio exterior y profesionalización.

Arrancó la FIIE 2026: creatividad, innovación y emprendimiento se encuentran en un solo lugar. Ninfa Salinas, vicepresidenta del comité ejecutivo de Grupo Salinas, recordó que el cambio y la prosperidad dependen de la acción de cada mexicano, no de promesas políticas.

Programa destacado: IA, financiamiento y "Crece Mi Negocio"

La jornada de hoy inició con el lanzamiento público de "Crece Mi Negocio", una plataforma digital que acompañará a los emprendedores con diagnósticos y rutas personalizadas mediante IA. Entre los ponentes destacados del primer día se encuentran Ninfa Salinas (Grupo Salinas), con la conferencia "Visiones de México", e Íñigo Fernández Baptista (Meta), quien abordará el camino hacia la súperinteligencia.

El programa también incluye paneles sobre los retos de emprender en la CDMX y conferencias técnicas sobre compliance para MiPyMEs y financiamiento más allá del crédito tradicional.

🤝 En el marco de la #FIIE2026, nuestro Presidente Nacional, @jsierraalvarez, firmó junto con diversos organismos el convenio que impulsa @CrecMiNegocio, reafirmando el compromiso con el desarrollo de las #MiPyMEs, motor del empleo y el crecimiento económico del país.



El acuerdo… pic.twitter.com/NMtv4tWDtI — Coparmex Nacional (@Coparmex) February 11, 2026

Networking de valor y Zona de Incubadoras

Uno de los mayores atractivos de la FIIE 2026 es su capacidad de generar networking real. En la Zona de Negocios, se llevan a cabo encuentros B2B para conectar a MiPyMEs con empresas tractoras, compradores e inversionistas. Además, la Zona de Incubadoras ofrece sesiones personalizadas de mentoría 1:1 para impulsar el crecimiento de proyectos específicos desde su fase inicial.

La entrada es gratuita previo registro, permitiendo que cualquier interesado acceda a soluciones para digitalizar, financiar y profesionalizar su negocio. Las actividades continuarán mañana con ponencias de líderes como José Medina Mora, Karla Huerta y expertos de Google y DHL Express México.

