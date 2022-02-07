Filipinas dará comienzo a la carrera por la presidencia del país

El lunes 9 de mayo, Filipinas eligirá un nuevo presidente para suceder a Rodrigo Duterte así como una nueva Cámara de Representantes y un Senado. Pero hasta entonces, los candidatos se preparan para lanzar sus campañas electorales el martes 8 de febrero.

Este ciclo son 10 personas quienes competirán por la presidencia de Filipinas, entre ellos un campeón de boxeo retirado, el hijo del difunto dictador, el vicepresidente, el alcalde de Manila y el exjefe de policía entre los contendientes.

Pero, ¿quiénes son?

Manny Pacquiao

Uno de los mejores boxeadores del mundo, Manny Pacquiao, de 43 años, prometió encarcelar a los funcionarios corruptos y criticó la estrecha relación de Duterte con China. Ha lanzado una campaña para proporcionar vivienda gratuita a 1,9 millones de familias pobres.

Pacquiao, el único hombre en tener títulos mundiales en ocho divisiones diferentes, se retiró del boxeo en septiembre de 2021 para postularse para presidente. Es un senador que cumplió dos mandatos como congresista.

Hasta hace poco fue uno de los partidarios más acérrimos de Duterte, apoyando su guerra contra las drogas y los esfuerzos para restaurar la pena de muerte, pero su relación se ha vuelto tensa.

Abangan po natin bukas…LIVE po tayo ng 9AM on over 300 radio and TV stations nationwide para sa The Presidential Candidates Forum. See you all there mga kababayan! pic.twitter.com/bMrDcjkBQ9 — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) February 3, 2022

Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Uno de los primeros candidatos junto con el homónimo del difunto dictador, Ferdinand Marcos Jr., de 64 años, es exgobernador, congresista y senador. También conocido como Bongbong Marcos, el candidato propuso una marca de liderazgo "unificador" después de presentar su candidatura a la presidencia en octubre.

Desde que regresó a Filipinas en 1991, luego de un exilio de seis años en Hawái tras el derrocamiento de su padre, la familia Marcos ha tratado de reconstruir su imagen, que se vio manchada por el brutal régimen de ley marcial de su padre en la década de 1970 y miles de millones de dólares de riqueza saqueada.

Sumama na sa Uniteam!



Abangan bukas ang aming Proclamation Rally live sa Uniteam BBM-Sara Facebook page. pic.twitter.com/4RvdXugB4V — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) February 7, 2022

Leni Robredo

La vicepresidenta Leni Robredo, de 56 años, es una crítica acérrima de la brutal guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte y ha prometido un gobierno que se preocupa por las personas por encima de los intereses personales.

Robredo, congresista antes de convertirse en vicepresidenta, ha sido una espina en el costado de Duterte, cuestionando su guerra contra las drogas, su apoyo a China y, recientemente, el manejo de la pandemia por Covid-19.

Si Robredo gana la presidencia, sería la tercera mujer en liderar Filipinas después de Corazón Aquino, en 1986, y Gloria Macapagal-Arroyo, en 2001.

Buong-buo ang loob ko ngayon: Kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang situwasyon. Lalaban ako; lalaban tayo.



Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. — Leni Robredo (@lenirobredo) October 7, 2021

Francisco Domagoso, Isko Moreno

El alcalde de Manila y ex galán del cine, Francisco Domagoso, creció en barrios marginales, desguazaba las sobras de comida en los restaurantes y recolectaba basura para ayudar a sus padres.

Mejor conocido por su nombre de pantalla, Isko Moreno, Domagoso, de 47 años, fue descubierto por un cazatalentos mientras asistía a un funeral. Se convirtió en un ídolo matinal, conocido por sus escenas de acción, romance y sexo.

Fue miembro del consejo de la ciudad en 1998 y vicealcalde de Manila durante tres mandatos hasta su fallida candidatura a senador en 2016. Domagoso fue elegido alcalde de la capital en 2019.

Ang mahalaga sa akin ay ang makapaglingkod sa bawat Pilipino. Ang mabigyan kayo ng maayos at episyenteng serbisyo publiko ang sentro ng aking pamamahala.#KayIskoPosible pic.twitter.com/zR4u89kzlp — Isko Moreno Domagoso (@IskoMoreno) February 6, 2022

Panfilo Lacson

El primero en declarar su candidatura, Panfilo Lacson, de 73 años, es un senador y ex jefe de policía especializado en resolver crímenes de alto perfil. Este intento sigue a una candidatura presidencial fallida en 2004.

En 2010, Lacson huyó de las autoridades días antes de ser acusado como el autor intelectual de los asesinatos de un publicista y su chofer 20 años antes. Fugitivo durante más de un año, finalmente fue absuelto por la Corte Suprema. Fue el principal patrocinador de una controvertida ley antiterrorista.

