Caen los precios del cobre en medio de la disputa comercial con EU-China

LONDRES.- Los precios del cobre cayeron el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a prácticamente todas las importaciones chinas, escalando una disputa comercial que ha generado el temor a una demanda más débil de metales industriales.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres cerró con una caída de un 0,4 por ciento a 5.910 dólares por tonelada, una pérdida de cerca de 20 por ciento frente a un máximo de cuatro años y medio de 7.348 dólares de junio. El 15 de agosto había tocado un mínimo de 14 meses de 5.773 dólares.

“La disputa comercial no va a desaparecer. El mercado aún no lo entiende completamente y aún no lo asimila a cabalidad en los precios”, comentó el analista de Commerzbank Eugen Weinberg, quien agregó que prevé mayores pérdidas.

El viernes, Trump amenazó con imponer aranceles a importaciones de productos chinos, por un valor de 267.000 millones de dólares, que se suman a gravámenes a bienes por 200.000 millones de dólares que entrarán en vigor en los próximos días.

La medida podría escalar rápidamente la guerra comercial de Trump con Pekín por sus exigencias sobre grandes cambios en su política económica, comercial y de tecnología.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo el lunes que responderá si Estados Unidos adopta cualquier nueva medida comercial.

Además, el superávit comercial de China con Estados Unidos aumentó en agosto a un récord, pese a que el crecimiento de sus exportaciones se desaceleró levemente, un resultado que podría llevar a Trump a intensificar la retórica contra Pekín.

China es el mayor consumidor mundial de cobre y demanda casi la mitad de las cerca de 24 millones de toneladas de metal que se espera se consuma este año.

Las importaciones de cobre de China cayeron un 6,7 por ciento en agosto en tasa mensual, a 420.000 toneladas, mostraron datos de la Administración General de Aduanas.