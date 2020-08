Estudios sobre Nuevo Aeropuerto ya están y son los mejores Ruiz Esparza

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que los estudios sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ya se tienen y son los mejores.

“Todos los estudios autorizados en cuatro años están dados, son los mejores especialistas del mundo y esa es la opinión que cuenta”, sostuvo en breve entrevista en el marco de los 25 Años de la Autoridad de Competencia en México, organizado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Cabe mencionar que el próximo titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, anunció que recibirán el próximo 15 de octubre un estudio que mandaron realizar con una autoridad europea dependiente del fabricante de aviones Airbus, cuyo costo será de 150 mil pesos.

Este será el único análisis que mandaron a realizar, debido a que el que solicitaron a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) no estaría antes de la consulta, prevista para finales de este mes. Sobre la cancelación de la campaña en favor del NAIM, Ruiz Esparza comentó que se decidió diferir el lanzamiento debido a que no es el momento propicio para llevarla a cabo. “La diferimos, no es que se haya bajado.

No es el momento adecuado para entrar a una confrontación, más que bajarla la diferimos y va a venir después. Y fue por decisión del secretario de Comunicaciones y Transportes”, dijo. Negó que dicho acto sea una intervención en la consulta, sino que al contrario, es actuar civilizadamente y sin poner obstáculos.