Euro y libra esterlina se aprecian ante posible acuerdo del Brexit

NUEVA YORK .- El euro y la libra esterlina se fortalecieron el martes debido a que Londres y Bruselas acordaron un texto preliminar para que Reino Unido abandone la Unión Europea, en un intento por evitar un divorcio caótico que golpearía a la economía de la región.

La apreciación del euro y la libra esterlina provocó una toma de ganancias en el dólar, que el lunes alcanzó un máximo en 16 meses contra una cesta de monedas.

La incertidumbre sobre los términos del Brexit ha lastrado tanto al euro como a la libra debido a que el acuerdo es necesario para mantener abierto el flujo de negocios entre la UE y Gran Bretaña, la quinta economía más grande del mundo.

“Hay algo de optimismo cauto, pero también hay algo de escepticismo”, dijo Erik Nelson, estratega de tipo de cambio en Wells Fargo Securities en Nueva York.

No está claro si la primera ministra británica, Theresa May, conseguiría la aprobación del acuerdo en el Parlamento, donde los partidarios del Brexit la acusan de rendirse ante la UE. El gabinete de May se reuniría el miércoles para discutir los términos del acuerdo.

En las últimas operaciones el índice dólar -que mide el desempeño de la moneda estadounidense contra el euro, la libra, el yen y otras tres divisas- cedía un 0,15 por ciento a 97,397, luego de que el lunes tocó su nivel más alto en 16 meses a 97,693.

El avance del euro fue limitado por las dudas en torno a las discusiones sobre el presupuesto de Italia y tras cifras pesimistas en la confianza del inversor alemán, afirmaron operadores.

El euro se apreciaba un 0,34 por ciento a 1,12570 dólares, después de tocar el lunes mínimos desde junio de 2017 a 1,1216 dólares. Contra la libra, el euro caía un 0,48 por ciento a 86,885 peniques, tras tocar más temprano 86,82 peniques, su nivel más bajo desde el 26 de abril.

La libra, en tanto, ganaba un 0,82 por ciento a 1,2955 dólares, tras perder casi un 1 por ciento en la rueda previa.