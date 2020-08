Hay 650 mil casas abandonadas en todo el país: Infonavit

Ciudad de México.- El Infonavit, Presentará en los próximos días el programa de recuperación de vivienda abandonada, así lo aseguró el Director Carlos Martínez y es que dijo se han detectado más de 650 mil casas en condición de abandono en todo el país.

Martínez Indicó que podrían no recuperarse más de 400 mil debido a la falta de condiciones en el entorno como la carencia de medios de transporte entre otros, viviendas que dijo tendrán que ser demolidas ya que no tendría otro uso, acción que no dañará las fianzas del instituto.

Respecto a las viviendas que si podrían ser recuperadas el Instituto de vivienda calcula que serán alrededor de 170 mil.