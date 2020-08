Hay electricidad suficiente para abastecer península de Yucatán: CFE

Ciudad de México.- Se está construyendo otra línea de transmisión que conecte al sureste con la península de Yucatán para evitar que vuelvan a ocurrir apagones, así lo adelantó Noé Peña, director de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Está línea llevaría electricidad por una vía paralela hacia la península, lo que ayudaría a tener un esquema adicional a la línea de transmisión actual para enviar energía.

Detalló que ya han dialogado con productores de caña para evitar que se vuelvan dar “eventos de quema” en cañaverales, lo que ha provocado los últimos dos apagones en la península.

No estamos ante una ola de apagones y hay electricidad para abastecer a la península de Yucatán donde hay casi 2 millones de usuarios, aseguró José Manuel Muñoz, Sub Director de negocios no regulados de la CDE.

Por su parte, el director de la CFE Manuel Bartlett insistió en que van a renegociar los contratos de gasoductos ya que son excesivos y no se analizó el costo para la empresa.

Señaló que la construcción del ducto marino que llegará a Tuxpan tiene atraso, pero ahí la empresa que construye es la que está retrasada.