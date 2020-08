Inicia Wall Street jornada estable; repunta 1% el sector tecnológico

Nueva York.- Wall Street operaba estable el lunes, ya que el impulso de las firmas tecnológicas era contrarrestado por declives en las compañías energéticas, mientras los inversores esperan los resultados de Alphabet al cierre del mercado, después de reportes mixtos de otras acciones similares.

No obstante, un avance de más del 1 por ciento de empresas como Alphabet Inc, Apple Inc y Microsoft Corp impulsaban al Nasdaq. El sector tecnológico mejoraba un 0,67 por ciento.

Apple y Facebook Inc presentaron resultados trimestrales mejores de lo esperado la semana pasada, mientras que Netflix Inc y Amazon.com Inc ofrecieron previsiones positivas para el trimestre actual.

A las 1537 GMT, el promedio industrial Dow Jones perdía 63,73 puntos, o un 0,24 por ciento, a 25.003,69 unidades; el S&P 500 bajaba 2,13 puntos, o un 0,06 por ciento, a2.704,78 unidades; y el Nasdaq Composite subía 42,79puntos, o un 0,59 por ciento, a 7.306,66 unidades.

El sector energético cedía un 0,84 por ciento, liderando los descensos de las siete principales divisiones del S&P, que operaban en rojo ante el desplome de más del 1 por ciento de los precios del crudo.

Pese a todo, los índices estaban cerca de máximos de dos meses, ya que las recientes señales de progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y la cautela mostrada por la Reserva Federal en torno a su ciclo de alzas de tasas de interés dio alivio a los inversores, que se han mostrado nerviosos por el crecimiento.