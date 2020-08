Limpiaremos de corrupción las aduanas: AMLO

11 de abril.- Durante la conferencia matutina de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que en todo el país se va a aplicar un programa para limpiar las aduanas en materia de corrupción.

López Obrador señaló que envió a una comisión del más alto nivel a la Aduana de Manzanillo y fue ahí donde se dieron cuenta de la corrupción que existía en dicha entidad.

“Ya se acabó el negocio y el contubernio en la Aduana, en Manzanillo se va a limpiar por completo, en Manzanillo se llegó al extremo, ya no hay Cisen y tenemos mucha información”, señaló.



De igual forma, exhortó a los funcionarios corruptos a presentar su renuncia, pues no se van a colar en el gobierno federal, pues se acabó el negocio y el contubernio en las aduanas del país.

“Si se aferran, pensando que se van a colar, no lo van a lograr. Y cuidando los procedimientos legales y no afectando la dignidad, a veces van a ser expuestos, lampareados, no tiene caso, ya se acabó la corrupción”, aseguró el mandatario.



Finalmente López Obrador señaló que pronto presentará la nueva estrategia de aduanas y aseguró que será una insignia de la 4T pues aumentará la recaudación y erradicará la corrupción.