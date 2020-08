Usuarios de servicios financieros pueden interponer quejas electrónicas

Ciudad de México.- Para acercar sus servicios a la población, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) puso en marcha el nuevo Portal de Quejas Electrónicas. Así, para aquellos usuarios a los que les queda lejos la subdelegación de la Condusef en su estado, o que gastan demasiado dinero en transporte para interponer su queja, ahora podrán hacerlo sin salir de su casa o trabajo a través de este portal.

En su publicación “Consejos para tu bolsillo, el organismo explicó que para utilizar el Portal de Quejas Electrónicas primero hay que seleccionar el banco del que se va a interponer la queja y exponer el motivo de la misma. Después, proporcionar los detalles del caso, para lo cual se deberá adjuntar los documentos digitalizados que sean solicitados, con lo cual el portal construirá el escrito con la observación que será enviado a la institución financiera.

Luego hay que facilitar datos personales como nombre completo, domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP) y el correo a donde será enviada la resolución de la queja. Por último, validar la información a enviar, para lo cual se recibirá por correo electrónico el escrito de reclamación y un número de folio con el que se podrá dar seguimiento a través del portal.

La Condusef apuntó que, en su primera fase, este portal permite presentar inconformidades en contra de 39 bancos y sus productos más representativos: tarjeta de crédito, débito y cuenta de nómina, así como las causas de reclamación más comunes. Estas son consumo o cargos no reconocidos, solicitud de cancelación de producto no atendida, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida, así como depósito no reflejado en la cuenta.