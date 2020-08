Cancelan 1,700 vuelos por huelga de pilotos de British Airways; miles de pasajeros resultan afectados

LONDRES.- Los pilotos de British Airways (BA) iniciaron una huelga de 48 horas el lunes, provocando de esta manera la cancelación de casi todos sus vuelos e interrumpiendo los planes de miles de viajeros en una huelga sin precedentes por una disputa salarial.

La aerolínea, que forma parte del grupo británico International Airlines Group (IAG, por sus siglas en inglés) , canceló 1.700 vuelos en los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick programados para el lunes y el martes, anticipándose a la puesta en marcha de la primera huelga de los miembros de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Británicas (BALPA, por sus siglas en inglés) en la historia de British Airways.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Británicas (BALPA) anunció el mes pasado a la aerolínea tres días de paro en septiembre, lo que supone la primera huelga de pilotos de BA.

“Lamento mucho que la decisión egoísta del sindicato de pilotos nos haya puesto en esta situación”, dijo Álex Cruz, consejero delegado de BA, a la televisión de la BBC.

“Es un gol en propia meta: va a castigar a los clientes, va a castigar a nuestra marca, va a castigar al resto de los colegas.”

“Entendemos la frustración y la interrupción que la huelga de BALPA ha causado a nuestros clientes. Después de muchos meses de tratar de resolver la disputa salarial, estamos extremadamente apenados de que se haya llegado a esto”, dijo BA en una declaración.

“Desafortunadamente, al no tener ningún detalle de BALPA sobre qué pilotos iban a hacer huelga, no teníamos forma de predecir cuántos vendrían a trabajar o qué avión están preparados para pilotar, por lo que no tuvimos más remedio que cancelar casi el 100% de nuestros vuelos”.

Las acciones de IAG cayeron más de un 2% en las primeras operaciones del lunes.

Después de las huelgas del lunes y martes, hay otro día de paro programado para el 27 de septiembre.

Ambas partes dicen que están dispuestas a mantener más conversaciones.

BALPA ha dicho que British Airways (BA) -aerolínea del grupo IAG, que también controla la española Iberia- debería compartir más de sus beneficios con sus pilotos. BA ha dicho que la huelga es injustificable ya que su oferta salarial era justa.

British Airways ha ofrecido a sus pilotos un aumento salarial del 11,5% en tres años, lo que, según dijo, haría que el sueldo de sus capitanes con mayores ingresos pasara de 167.000 libras (205.000 dólares), más otras 16.000 en complementos, a algo más de 200.000 libras.

Sus pilotos ganan una media de en torno a 90.000 libras al año.

El sindicato BALPA quiere que en el acuerdo de pago se incluya la participación en las ganancias de la compañía. “British Airways está pasando por buenos momentos, queremos compartir esos beneficios de la misma manera que compartimos el dolor en los malos momentos”, dijo el secretario general de BALPA, Brian Strutton, a la televisión de la BBC.

También dijo que los pilotos estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, pero que BA no estaba dispuesta a “ceder”.

La aerolínea rechazó una nueva oferta de BALPA la semana pasada al considerarla una “propuesta inflada de última hora” que no se hizo de buena fe. BALPA dijo que habría suspendido las huelgas esta semana si BA se hubiera comprometido con la oferta.

La Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido (CAA, por sus siglas en inglés) está investigando a la aerolínea después de que enfureciera a algunos viajeros al informarlos por error de que sus vuelos habían sido cancelados.

Miles de clientes han tenido que buscar otros medios de transporte y la aerolínea ha sido criticada por la forma en que ha gestionado las comunicaciones con los pasajeros antes de las huelgas. Un portavoz del primer ministro británico, Boris Johnson, ha instado a ambas partes a poner fin a la disputa