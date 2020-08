CCE prevé retos tras entrada en vigor del T-MEC

Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebra la entrada del TMEC y deja en claro que representa todo un reto para nuestro país.

Carlos Salazar, líder del organismo, señaló que las oportunidades las tenemos que trabajar, no caerán del cielo y dijo que hay riesgos importantes, uno del más notorio es en la industria automotriz, donde las empresas tendrán que adoptar medidas con mucha velocidad para cumplir con temas de certificados de origen y contenido regional.

Dijo que además hay otros retos en temas ambientales y laborales, anunció que en este último caso ya se trabaja con la Secretaría de Economia y del Trabajo para adelantarse de manera preventiva a posibles demandas por parte de sindicatos estadounidenses. Agregó que hay que generar un ambiente de certidumbre en Mexico para atraer inversiones y crear empleos.

Señaló que habrá que ser inteligentes y convencer a futuros socios de sustituir inversiones en Asia por inversiones en nuestro país. Salazar dijo que los empresarios confían en que el TMEC ayudará a levantarse de la actual crisis económica pero no se trata de una barita mágica, si no hay un trabajo coordinado y en conjunto entre todos, no se logrará el impacto esperado.

Por su parte, Enoch Castellanos de la Canacintra, señaló que el TMEC deberá de probar que entre sus beneficios fomentará la expansión de las pequeñas y medianas empresas mexicanas y su incorporación en las cadenas de valor globales.

Castellanos asegura que el sector de las Mypimes siempre ha estado relegado de los beneficios de este tipo de acuerdos. Gustavo de Hoyos Walter de la Coparmex dijo que a pesar de los fuertes disensos que existen y que son evidentes, hay que reconocer lo que se ha logrado con el TMEC tanto en esta adminstracion como en la anterior.

Dijo que es evidente que hay diferencias muy profundas pero lo que hay que celebrar es que eso no está impidiendo que se se siga construyendo en lo ya avanzado. Agregó que hay que apoyar al presiente López Obrador en su visita a los Estados Unidos, dijo que los jefes de estado deben de reunirse siempre y más si se trata de nuestro principal socio comercial.