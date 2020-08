Descartan en definitiva atentado en accidente del helicóptero en el que murieron Martha Erika Alonso y Moreno Valle

Ciudad de México.- El secretario de Comunicaciones reafirmó que será hasta el primer trimestre de 2020 cuando se concluya el diagnóstico final de la investigación técnica del accidente del helicóptero, en el que perdieron la vida la ex gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle.

En conferencia, Javier Jiménez Espriú dijo que no quedará espacio para la menor duda, “quedarán perfectamente esclarecidas las causas del accidente del helicóptero”.

Desde un principio se descartó la posibilidad de un atentado y esto se mantiene, aclaró que hasta el momento no puede decir hacia dónde apuntan las conclusiones.

En el análisis, insistió Espriú, no se encontraron “balazos, estaban íntegras las piezas, es decir no se encontró nada”.. De todas las posibilidades, dijo que sólo se ha descartado el atentado, pero no las causas humanas ni una falla mecánica.

Sobre los peritajes, aseguró que “ya no hay pruebas de laboratorio pendientes de realizar”.

Por ello, el procedimiento a seguir es la redacción del “Informe de causa probable” y una vez concluido se entrega a los integrantes de la comisión que investiga, y a partir de ahí corre un plazo no mayor a 60 días para que la Organización de Aviación Civil Internacional(OACI) emita comentarios.