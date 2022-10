Así se celebra cada 1 de octubre el Día Internacional del Café

Este sábado 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café. Inicia octubre, y qué mejor que hacerlo con un buen café.

“Cada vez se consume más café y un mejor café, o sea el mexicano ha ido afinando su paladar y cada vez se ha vuelto más exigente”, considera Marcos Rosas, gerente de una cafetería.

Ricardo Díaz, cliente de la cafetería, comenta: “El café, como a mí me gusta tomarlo normalmente, vengo aquí a las 11 de la mañana. Me tomo un café con leche, que para mí me alegra el día”.

Este Día Internacional de Café es un reconocimiento a los baristas y trabajadores de las cafeterías y diversos puntos de venta de esta popular bebida, pero especialmente a quienes lo cultivan y producen en el campo.

México, productor de café

Hoy, México ocupa el lugar 13 en el mundo como productor de este cultivo. Chiapas, Veracruz y Puebla son los principales estados proveedores, con cerca del 80% del total de la producción de café.

Miguel Romero, un productor de café, señala: “La de México es una cafeticultura ligada a pueblos originarios, es una cafeticultura con todo el potencial para ubicarse en mercados y más allá de lo gourmet. Nosotros le llamamos ‘mercados de cafés especiales’, es un potencial enorme el que tiene nuestro país”.

México exporta café principalmente a Estados Unidos, Alemania y Bélgica, pero también lo importa de Brasil, Uganda y Colombia, entre otros países.

Sobre el mercado potencial de México, Marcos Rosas, señala: “Se tiene proyectado ir a otros países de Asia, hay algunos embarques que se han llevado a Japón, y pues ahí en adelante, la calidad del café es lo que va a ir abriendo las fronteras”.

El café es una bebida para toda ocasión, y en promedio, cada mexicano consume alrededor de 1.6 kg al año. Y sí, beber un café o varios es una costumbre que se repite desde la mañana hasta la noche, a cualquier hora del día. Y dicen los expertos, un buen café siempre anima, gusta y reconforta.