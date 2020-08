Wall Street inicia la sesión en niveles récords

Estados Unidos.- Los índices de Wall Street alcanzaron récords el jueves en la apertura luego de que Estados Unidos e Irán eludieron una nueva confrontación militar, mientras que un mayor optimismo en torno al acuerdo comercial entre Pekín y Washington colaboraba con la tendencia positiva.

El mayor impulso a los indicadores era el grupo de las acciones FAANG: Alphabet Inc, Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc y Netflix Inc, después de comentarios alentadores de una correduría.

En los primeros minutos de operaciones tras la apertura, el promedio industrial Dow Jones subía 106,88 puntos, o 0,37%, a 28.851,97 unidades; mientras que el índice S&P 500 sumaba 12,98 puntos, o 0,40%, a 3.266,03 unidades. En tanto, el índice Nasdaq Composite ascendía 73,03 puntos, o 0,80%, a 9.202,27 unidades.