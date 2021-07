Fiscal recibirá a la mamá de YosStop: Sheinbaum

Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum reveló que pidió a la Fiscal Ernestina Godoy que reciba a la mamá de la youtuber Yoselinne N, conocida como YosStop, esto luego de un video que envió la señora en donde solicita la ayuda de la jefa de gobierno.

“Le pedí a la Fiscal general de Justicia, la licenciada Ernestina Godoy que pidiera recibir a la mamá, creo que se reúnen en estos días, porque finalmente es un tema de la fiscalía” explicó la mandataria capitalina.

A pregunta expresa, Sheinbaum recordó que con el nuevo sistema de justicia penal los castigos no deben ser necesariamente con cárcel y consideró que la Fiscalía debe atender el tema de los agresores directos en este caso.



“En este tema en particular me parece que la Fiscalía tiene que atender el tema de los agresores, y el propio sistema penal acusatorio tiene distintos elementos que permiten dilatarse, no necesariamente es la única salida. siempre hay una denuncia de una víctima y hay que hacerle caso a la víctima, pero en cualquier caso tiene que privar el esquema general del proceso penal” enfatizó Sheinbuam.

Yocelinne N “YosStop” fue vinculada a proceso

El pasado 5 de julio, un juez vinculó a proceso a Yoselinne “N”, quien es conocida en redes sociales como la usuario “YosStop”, acusada de pornografía en agravio de una persona menor de edad, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal de Santa Martha Acatitla.