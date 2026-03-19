Por un secuestro falso, la activista indígena Xóchitl Ramírez podría ser encarcelada en Morelos

En el sistema judicial mexicano, la apariencia física puede costar la libertad. Xóchitl Ramírez, una activista con más de dos décadas de trayectoria en la defensa de mujeres indígenas violentadas, enfrenta el episodio más oscuro de su vida: Las autoridades de Morelos la acusan de participar en un secuestro ocurrido en 2019 y podría pasar hasta 90 años en prisión.

Su arresto ocurrió cuatro años después del delito y sin una sola prueba contundente. El Ministerio Público basó su caso en una descripción física genérica.

“A mí me detienen por ser una mujer morena, de cara redonda, cachetona y robusta. ¿Cuántas somos así? Todas, en México la mayoría somos morenas”, cuestiona la mujer con indignación.

Activista con más de 20 años ayudando a mujeres indígenas, fue acusada de secuestro solo por su apariencia.



Pasó 2 años en prisión pese a pruebas que demostraban que estaba en otro estado.



La Fiscalía insiste en culparla, pero su defensa logró prisión domiciliaria.



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¿Cómo va el caso de Xóchitl Ramírez? Dos años de infierno y negligencia

El calvario comenzó el 3 de mayo de 2023. Durante dos años, Xóchitl permaneció tras las rejas por la ineficiencia de una abogada de oficio que nunca preparó su defensa y la abandonó a su suerte ante los tribunales.

“Fue una angustia porque sentía que yo no iba a salir, ese miedo que te invade al sentirte sola y sin saber qué pasa a tu alrededor”, relata sobre sus días de encierro.

Hoy, su caso está en manos de Verónica Garzón, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). La defensora advierte que la carpeta de investigación se sostiene con un argumento insostenible.

La víctima del secuestro señaló en su declaración que su captora era una “mujer morena, robusta y cachetona”. Garzón subraya que el error no es de la víctima, sino de la Fiscalía de Morelos, al tomar como definitiva una descripción que comparte más del 80 por ciento de la población mexicana para encarcelar a una persona inocente.

Fiscalía de Morelos pide 90 años de cárcel para Xóchitl Ramírez, activista indígena; la encerraron por tres rasgos físicos genéricos

Pruebas ignoradas rumbo a la audiencia final

La nueva defensa legal ya demostró con documentos, testimonios y fotografías que la activista se encontraba en otro estado de la República cuando ocurrió el plagio. Además, durante un careo posterior, la víctima no la reconoció como su agresora.

Pese a la evidencia a su favor, la Fiscalía insiste en su culpabilidad, en un intento por no admitir sus errores y dar un falso carpetazo al asunto. Para Xóchitl, esta injusticia refleja el racismo sistemático que sufren miles de personas vulnerables en el país: "¿Sabe por qué nos pasa? Porque somos mujeres, porque no tenemos dinero, porque somos indígenas y no tenemos quien nos interprete”.

Gracias al trabajo del IMDHD, la activista logró la prisión domiciliaria; sin embargo, su futuro se define el próximo 7 de abril en su audiencia final. Ese día, una patrulla la trasladará a los juzgados, donde los magistrados decidirán si le devuelven la vida o si la condenan a morir en prisión.