Alerta por el clima: ola de calor en México se extiende a 27 estados con temperaturas de 40 grados

Un anticiclón afectará toda la semana a México con un clima en extremo caluroso, siendo este miércoles 6 de mayo uno de los días con temperaturas más altas, especialmente en el centro del país.

Aunque se esperan lluvias sobre el noroeste de México en interacción con el ingreso de humedad en el océano Pacífico, estas precipitaciones serán moderadas con posibles descargas eléctricas.

Si no sabes a qué temperatura estará tu estado, en Azteca Noticias te compartimos el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles:

¿Cómo está el clima? Pronóstico de temperaturas en México.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá una onda de calor en gran parte de la República Mexicana, afectando especialmente el norte del país.



Temperaturas máximas mayores a 45 °C : Guerrero (noroeste) y San Luis Potosí (centro y sur).

: Guerrero (noroeste) y San Luis Potosí (centro y sur). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Oaxaca (centro y norte), Chiapas (centro y noroeste), Tamaulipas (centro y suroeste), Guanajuato (noreste). Querétaro (centro y norte), Hidalgo (centro y norte), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco (norte y este), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).

Durango (oeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Oaxaca (centro y norte), Chiapas (centro y noroeste), Tamaulipas (centro y suroeste), Guanajuato (noreste). Querétaro (centro y norte), Hidalgo (centro y norte), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco (norte y este), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte).

Baja California Sur (sur), Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte). Si no ves la hora en que termine el calor, recuerda que la temporada de huracanes da inicio oficialmente el 15 de mayo en el Pacífico con una probabilidad de al menos 4 huracanes de categoría mayor (3 a 5 en la escala Saffir-Simpson).

Este martes prevalecerá la #OlaDeCalor en estas entidades del país. ⤵️ pic.twitter.com/mgzphLuj1q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 5, 2026

¿Lloverá en México este miércoles 6 de mayo?

Debido a una línea seca, el pronóstico del clima prevé lluvias moderadas con posibles descargas eléctricas, aunque nada como la de la semana pasada, donde las inundaciones dieron batalla para quienes regresaban del trabajo.



Intervalos de chubascos (5 a 25 mm ): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Bien a gusto si el propósito es quemarse la cara. Se prevé que este miércoles la capital registre temperaturas de hasta 33 °C, de las más altas que la ciudad haya experimentado, así que recomendamos tomar precauciones.

Al amanecer, se esperan condiciones de cielo despejado y un ambiente fresco a templado. En las zonas altas del Estado de México, se prevé frío. Hacia la tarde, ambiente cálido a caluroso, presencia de bruma y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos dispersos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Capitalinos y capitalinas, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para el miércoles 06 de mayo en la #CDMX. ⤵️ pic.twitter.com/oPUAkjeOzY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 6, 2026

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 15 a 17 °C y la máxima de 31 a 33 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 25 a 27 °C.