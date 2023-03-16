En Florida liberan a hombre condenado a 400 años de cárcel ¡Era inocente!

Sidney Holmes de 57 años fue exonerado de una condena de 400 años de cárcel por un presunto robo a mano armada cometido en 1988 en Broward, Condado en Florida. Después de una investigación, resultó ser inocente.

Los familiares se abrazaron mientras derramaban lágrimas de alegría en la sala 6870 del complejo judicial de Fort Lauderdale tras la orden del juez de circuito Edward Merrigan que autorizaba a Holmes a salir de prisión.

Vestido con una camisa blanca de manga corta, jeans y zapatos marrones -un marcado contraste con el uniforme naranja brillante de la prisión que llevaba en el tribunal- Holmes fue abrazado y besado por su madre, tías y otros familiares tras ser puesto en libertad de la cárcel del condado en Florida el lunes por la noche.

Había sido trasladado allí desde la Everglades Correctional Institution en el oeste Miami-Dade.

Qué era lo primero que quería hacer al salir de la cárcel

Holmes dijo a los periodistas que se sentía abrumado, pero que tenía claro qué era lo primero que quería hacer ahora que está libre. "Voy a buscar algo de comer", dijo. "No puedo tener odio. Solo tengo que seguir adelante".

No hubo evidencias de su participación en el robo

"No hay ninguna evidencia que vincule al señor Holmes con el robo, aparte de una identificación errónea", dijo Arielle Demby Berger, asistente del fiscal estatal para el 17mo Circuito Judicial, a los periodistas afuera de la sala del tribunal previamente en el día.

"No hay huellas dactilares, ni evidencia física. Nada más que la identificación de un testigo que nosotros, su señoría, creemos que fue una identificación errónea".

Si el hombre de Lauderhill no hubiera sido exonerado, probablemente habría pasado el resto de su vida en prisión cumpliendo una sentencia de 400 años siendo inocente . Tenía 23 años en el momento de su arresto.

Euforia cuando el juez anuló su condena de 400 años

Las lágrimas corrían por el rostro de Mary Holmes mientras miraba a su hijo en la sala del tribunal el lunes. Él estaba atónito cuando el juez anuló su condena y sentencia. "Estaba tan eufórica", dijo Mary.

"No paraba de alabar a Dios". Dijo que planeaba llevarlo a comer afuera en cuanto fuera liberado.

Nunca perdieron la fe para salir de la cárcel

A pesar de décadas de desafíos, la familia nunca perdió la esperanza de que saliera de la cárcel, dijo Nicole Mitchell, hermana de Holmes. Y en ese tiempo nunca dejó que su hermano perdiera la fe. "Se acabó", dijo. "Hace mucho, mucho tiempo que se esperaba. Un día largamente esperado".

Mientras la familia luchaba por Holmes, perdieron a seres queridos, incluidos el padre y los abuelos de Holmes, dijo Jacqueline Dixson, una pariente. Pero finalmente, su inocencia salió a la luz.

Investigación de la Fiscalía y de Innocence Project of Florida

La exoneración de Holmes ocurre después de una investigación de dos años y medio con la Fiscalía Estatal de Broward, Florida, dijo Seth Miller, director ejecutivo del Innocence Project of Florida, una organización sin fines de lucro que ayuda a prisioneros inocentes en el estado a obtener su libertad y reconstruir su vidas Holmes escribió a la organización en 2019 pidiéndoles que estudiaran su caso.

"En muchos lugares tenemos que luchar con uñas y dientes para llegar a este punto", dijo Miller. "A veces se necesitan 5, 10 o 15 años para reivindicar a alguien".

La organización se hizo cargo del caso debido a "indicadores de inocencia real", como identificaciones erróneas del auto y en la rueda de reconocimiento fotográfico, dijo Miller.

Los investigadores tampoco tuvieron en cuenta el paradero de Holmes, a pesar de que fue verificado por varios familiares.