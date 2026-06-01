Candidato de Gustavo Petro lo contradice; asegura que no hubo irregularidades en elecciones Colombia 2026

Iván Cepeda, candidato presidencial apoyado por Gustavo Petro, asegura que, al contrario de su mentor, no vio irregularidades el día de las elecciones en Colombia, realizadas el 31 de mayo de 2026.

En una conferencia de prensa, tras saberse que él y el candidato Abelardo de la Espriella serán quienes contiendan en la segunda vuelta electoral, Cepeda agradeció a los casi 10 millones de electores y aseguró que su equipo no encontró irregularidades ayer.

¿Qué dijo Iván Cepeda sobre las supuestas irregularidades electorales?

“Hasta el momento, debo decirlo con claridad también, porque en eso soy una persona honesta, rigurosa, no hemos encontrado evidencia, indicios de irregularidades”, afirmó el 1 de junio de 2026.

Cabe recordar que Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, expresó en redes sociales que no acepta los primeros resultados sobre el proceso electoral, debido que supuetamente habrían agregado “centenares de miles de votos”.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Tanto Cepeda como Petro afirmaron las supuestas irregularidades el domingo por la noche, pero en declaraciones a los periodistas hoy lunes por la mañana, el candidato de Gustavo Petro se retractó de las acusaciones.

Los detalles del próximo debate presidencial

Además, Cepeda propuso un debate con De la Espriella en una publicación en la red social X, a lo que su rival respondió en la misma plataforma, proponiendo hacerlo con la revista colombiana “Semana”.

No obstante, el senador de izquierda rechazó la opción y alegó que su equipo de campaña será el que establezca las reglas para el debate.

Controversia por el uso de símbolos nacionales en campaña

Cepeda también exigió que la camiseta y los símbolos nacionales de Colombia no se utilicen con fines de campaña, ni que los candidatos recurran a líderes internacionales, en referencia a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien aseguró el sábado 30 de mayo que levantaría los impuestos a las exportaciones colombianas después de hablar con Abelardo de la Espriella.

Los dos candidatos obtuvieron un margen muy cerrado en el recuento de votos: De la Espriella, que nunca ha ocupado un cargo electo, obtuvo casi el 44% de los votos, mientras que Cepeda, senador y activista de larga trayectoria, recibió poco menos del 41%. La segunda vuelta electoral está programada para el 21 de junio.