Marco Rubio advierte que cárteles podrían usar drones contra Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, manifestó que es posible que los cárteles mexicanos usen drones para dañar intereses de la Unión Americana.

En una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el alto funcionario manifestó que las organizaciones criminales mexicanas ya usan estos vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) para sus enfrentamientos entre sí.

“Los cárteles mexicanos están usando UAV unos contra otros (en sus enfrentamientos). Podemos imaginar que, en algún punto, podrían usarlos contra nuestros propios intereses”, expresó Rubio hoy 2 de junio de 2026.

🚨🚨🇲🇽🇺🇸Marco Rubio acusa que los carteles de la droga de México usan drones -UAV naves que se pilotean solas/ y podrían usarlos contra 🇺🇸 EU y sus intereses pic.twitter.com/sGbVZa73fe — carolina rocha m (@carolina_rocha_) June 2, 2026

La estrategia de seguridad de Estados Unidos frente a organizaciones criminales

Esta no es la primera vez que funcionarios estadounidenses expresan los riesgos que representan los cárteles mexicanos. Cabe recordar que el 27 de mayo de 2026, Pete Hegseth, secretario de Guerra, afirmó que el gobierno de la Unión Americana irá “a la guerra contra los cárteles”, justo al lado del presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Coaliciones regionales y desafíos geopolíticos en América

En esa ocasión, Hegseth refirió que harían esfuerzos para combatir el crimen con ayuda de los países que forman el Escudo de las Américas, una alianza de naciones latinoamericanas con Estados Unidos para combatir problemas como el narcotráfico.

En su audiencia de hoy, Marco Rubio también manifestó que el continente americano tiene a varios países aliados.

“Ahora tenemos en este hemisferio una coalición de más de una docena de países amigos que se han unido para trabajar no solo en los temas de seguridad que todos tenemos en común, sino también en la prosperidad económica, que va de la mano”, afirmó Rubio.

SECRETARY RUBIO: "We now have in this hemisphere, a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that goes hand in hand." pic.twitter.com/wh9Xti75cd — Department of State (@StateDept) June 2, 2026

No obstante, Rubio destacó que hay excepciones a esa colaboración, marcadamente de países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, “que sigue presentando algunos desafíos, y, por supuesto, Brasil, aunque está en medio de un ciclo electoral, y en cierta medida también el actual Gobierno de Colombia, cuyo presidente ha sido problemático”, declaró.

Designación de organizaciones criminales como grupos terroristas

Rubio también enlistó acciones del gobierno de Trump, como la designación de varias organizaciones criminales y pandillas, como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas “y formamos una coalición transcontinental para derrotarlos”.

