VIDEO: Explosión en fábrica de pirotecnia en Malta deja 2 heridos y animales de granja muertos

Una explosión en una fábrica de pirotecnia dejó a dos personas heridas en Malta. El siniestro sucedió la mañana de hoy lunes 1 de junio de 2026, lo que generó una enorme columna de humo y escombros que volaron por los aires, de acuerdo con la policía local.

¿Qué sucedió en la fábrica de pirotecnia de Ta’ Lourdes?

La fábrica de juegos piroténicos de Ta’ Lourdes en el norte de la isla mediterránea incluso causó que los edificios se cimbraron y varios vidrios terminaron rotos, de acuerdo con medios locales.

Fireworks factory explosion in Malta. pic.twitter.com/9wh675w58Z — Open Source Intel (@Osint613) June 1, 2026

Autoridades reportan daños estructurales y víctimas

Una primera explosión sucedió a las 6:35 horas, tiempo local, a lo que siguió un segundo estallido, relataron varios testigos.

Dos hombres que trabajaban en campos cercanos a la fábrica de pirotecnia sufren lesiones, afirma la Policía de Malta. Al momento de la explosión, no había trabajadores, añadieron las autoridades.

Otras explosiones de menor intensidad ocurrieron incluso horas después de los primeros estallidos de la mañana.

Reacciones oficiales tras la explosión en la isla

Robert Abela, nuevo primer ministro que ganó para un cuarto periodo apenas ayer domingo 31 de mayo de 2026, expresó su solidaridad con “las personas afectadas por la explosión que ocurrió esta mañana”, escribió en sus redes sociales oficiales. Destacó que las autoridades han estado dispuestas a atender el siniestro desde el primer momento.

El impacto del siniestro en la agricultura local

La fábrica de pirotecnia está alrededor de varios campos de agricultores. La explosión dejó daños estructurales en construcciones, así como animales de granja muertos, reportó la Fundación Juventud de Malta en la Agricultura (MaYA, por sus siglas en inglés).

“Algunos animales perdieron la vida. Otros resultaron heridos o gravemente afectados. Las granjas sufrieron importantes daños estructurales. Las tierras agrícolas se vieron perjudicadas”, mencionó la fundación en un comunicado.

La organización agradeció a las personas del sector que se han puesto en contacto para ayudar a los agricultores afectados por el siniestro y llamó a los ganaderos y criadores afectados a ponerse en contacto para evaluar los daños sufridos.

