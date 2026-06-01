Explota bomba de la Segunda Guerra Mundial en Indonesia; hay 5 muertos

Las autoridades de Indonesia confirmaron que una bomba que se cree que era de la Segunda Guerra Mundial explotó el domingo 31 de mayo de 2026 en la provincia de Papúa occidental, lo que dejó un saldo de cinco muertos y tres desaparecidos.

¿Qué causó la explosión en Papúa?

La policía confirmó el hecho el lunes 1 de junio de 2026 y detalló que sucedió en la tarde en una villa altamente poblada y causó daños a al menos 9 viviendas en la región.

Las operaciones de búsqueda y rescate tuvieron que ser suspendidas al caer la noche, debido a preocupaciones por un aparato explosivo que no haya detonado, añadió la policía local.

Cahyo Sukarnito, vocero de la policía de Papúa, explicó que hay sospechas firmes sobre que la explosión se debió a una bomba o a una proyectil de mortero remanente de la Segunda Guerra Mundial.

Labores de rescate y saldo de víctimas

Tres personas están desaparecidas, pero el vocero policial agregó que aun no han sido identificadas varias partes de los cuerpos recuperados tras la catástrofe. La zona está acordonada y pidieron a los habitantes que se alejen hasta que sea declarada como segura. Otras 19 personas recibieron tratamiento por heridas leves, destacó el vocero.

El legado de la Segunda Guerra Mundial en Indonesia

Cabe recordar que Japón invadió Indonesia en el año de 1942, lo que causó destrucción durante su ocupación que duró tres años. Varios explosivos de los tiempos de la guerra aún están en diversas zonas del terreno en el país del sureste asiático.

Antecedentes de explosivos históricos en el mundo

Este no es el primer incidente de este tipo. Cabe recordar que apenas en marzo de 2026, una bomba sin explotar fue desactivada con éxito en la ciudad de Dresde, en Alemania. El explosivo también era de la Segunda Guerra Mundial. Miles de residentes fueron evacuados.

Mientras que en octubre de 2025, dos hombres en Polonia tuvieron que ser hspitalizados despues de que explotó un proyectil de artillería del mismo conflicto bélico.

