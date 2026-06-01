Desvían avión en Estados Unidos; Bluetooth tenía el nombre de “bomba”

Un avión en Estados Unidos tuvo que ser desviado debido a que uno de los pasajeros activó un dispositivo Bluetooth con el nombre de “bomba”.

¿Por qué fue desviado el vuelo de United Airlines a España?

El vuelo afectado fue el operado por United Airlines que viajaba del Aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, con rumbo a Palma de Mallorca, España, el sábado 30 de mayo de 2026.

No obstante, el avión, un Boeing 767 con 190 pasajeros y 12 tripulantes tuvo que volver después de tres horas de viaje, por una “potencial preocupación de seguridad”, aseguró la aerolínea.

El origen del incidente: un dispositivo Bluetooth con un mal nombre

De acuerdo con el audio de la torre de control, personal de seguridad entró a la aeronave para inspeccionar el interior, después de que alguien nombró un dispositivo Bluetooth con “cierta palabra de cuatro letras”, en referencia a “bomb”, bomba en inglés.

El piloto pidió en repetidas ocasiones que los pasajeros apagaran los dispositivos inalámbricos durante el vuelo, pero a pesar de ello, dos aparatos Bluetooth permanecieron encendidos. El avión tuvo que regresar a su aeropuerto de origen tras notificar a la sede de la aerolínea en Chicago.

Protocolos de seguridad tras el regreso a Newark

Atras el aterrizaje, los pasajeros evacuaron la aeronave y la policía de la Autoridad Portuaria revisó el aparato, sobre todo en el área de carga, mientras que los pasajeros fueron inspeccionados por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Además, un pasajero publicó un video en redes sociales donde aparece la tripulación y oficiales que escoltan a los pasajeros fuera del avión y después suben a un autobús en la pista.

Declaraciones de las autoridades aeronáuticas sobre el suceso

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) señaló que el vuelo 236 de United Airlines volvió al Aeropuerto Internacional de Newark después de que la tripulación informó de un “altercado con un pasajero”, aseguró la dependencia en un comunicado.

La tripulación le dijo a los pasajeros que creían que el incidente se debió a un “chiste egoísta”. Una tripulación diferente completó el vuelo a España.