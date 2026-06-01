Mientras limpiaban, ocurre explosión en planta aeroespacial en Corea del Sur; hay 5 muertos

Una fuerte explosión en una planta aeroespacial en Corea del Sur dejó un saldo fatal de cinco muertos y dos heridos la mañana de este lunes 1 de junio de 2026.

La catástrofe sucedió en la fábrica de Hanwha Aerospace en la ciudad de Daejeon. Tras la explosión, devino un incendio en el edificio. Dos trabajadores escaparon tras el desplome por sus propios medios y tienen quemaduras graves, de acuerdo con lo informado por los bomberos de la localidad.

¿Qué se sabe sobre la explosión en la planta de Hanwha Aerospace?

Los responsables de la planta aseguraron que primero ocurrió una explosión y después sucedió el incendio. No obstante, la causa final del estallido aún es objeto de investigación por las autoridades correspondientes.

Aparentemente, la explosión sucedió mientras usaban agua para limpiar material explosivo de las herramientas usadas para fabricar propulsores para cohetes, mencionó Son Jae-il, director ejecutivo de Hanwha Aerospace, en una conferencia de prensa tras el incidente.

“Inclino la cabeza y pido disculpas a quienes perdieron la vida en el accidente ocurrido hoy en la planta de Daejeon y a sus familias. Ofrezco mi más sentido pésame”, añadió el director ejecutivo de la compañía y destacó que están comprometidos con las autoridades para determinar la causa del accidente.

Postura de la empresa ante el siniestro en Corea del Sur

Jae-il destacó que brindarán apoyo a las familias afectadas y asumen la “plena responsabilidad del tratamiento y la recuperación de los heridos”.

La empresa Hanwha Aerospace está enfocada en el área de defensa, energía, sistemas de artillería, componentes aeroespaciales y mecatrónica, así como de infraestructura oceánica, como plataformas de gas natural.

