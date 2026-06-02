Había una maestra: revelan nombres de las 4 víctimas del accidente de avioneta en Colombia

Las autoridades de Colombia investigan las causas del accidente de una avioneta que se desplomó segundos después de despegar del aeropuerto de Vanguardia en Villavicencio, lo cual dejó 4 personas sin vida, ocurrido el 1 de junio de 2026.

Detalles del siniestro en el aeropuerto de Vanguardia

La aeronave, un Cessna 206 matrícula HK2521 de la empresa Aerolíneas Llaneras (ARALL), cubría la ruta hacia La Macarena, Meta, en un trayecto que normalmente dura cerca de 50 minutos.

Testigos en el lugar relataron que la aeronave comenzó a ladearse y presentó problemas segundos después del despegue, antes de caer dentro de las instalaciones del aeropuerto. Tras el siniestro, la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos Civiles (DIACC) activó los protocolos y desplazó un equipo especializado para recopilar evidencia técnica y testimonial que permita establecer las causas del accidente.

Quiénes son las víctimas del accidente aéreo

Las autoridades confirmaron la identidad de las cuatro víctimas: Germán Galindo, piloto de la aeronave; Diana Patricia Gama Torres, maestra reconocida en el municipio de La Macarena; Marcelo Alberto Ortiz, funcionario vinculado a programas de restitución de tierras; y César Augusto Calderón.

Investigación oficial de la Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil informó que el personal de investigación será el encargado de realizar inspecciones técnicas a los restos de la aeronave y de entrevistar a testigos para determinar las causas que originaron el siniestro. “Este personal será el encargado de recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria para demostrar las causas que originaron el siniestro”, señaló la entidad en un comunicado.

Las autoridades recordaron que los peritajes determinarán definitivamente si fallas mecánicas, condiciones meteorológicas, error humano u otra circunstancia provocaron la caída.

Contexto de la operación aérea en el Meta

La aeronave pertenecía a Aerolíneas Llaneras, una empresa que opera vuelos locales desde Vanguardia hacia destinos del sur y oriente del país. En esas rutas son constantes las operaciones con aeronaves de pequeño tamaño, utilizadas para conectar municipios remotos.

