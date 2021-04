Foo Fighters, Radiohead y otros diseñan bicis para recaudar fondos

La industria de la música y el entretenimiento lleva estancada más de un año debido a la pandemia de coronavirus. Por esta situación, algunas bandas como Radiohead, Foo Fighters, LCD Soundsystem, entre otras iniciaron una subasta de caridad, en asociación Brompton, fabricante de bicis plegables.

Esta iniciativa tiene como finalidad entregar los recursos de las bicis a las personas y familias que dependen de esta industria.

Cada una de las bicis que se subastarán fue diseñada, o intervenida, por una banda o artista en especial, añadiendo toques personalizados de cada uno.

Además de las tres bandas mencionadas anteriormente, a la iniciativa también se sumaron figuras como Phoebe Bridgers, Enrique Iglesias, Dinosaur Jr, Rise Against, Underworld, Khruangbin, Neko Case, Oh Wonder, Nathan East y Sub Pop.

En el caso particular de la bicicleta de Radiohead, la banda no intervino directametne en el diseño, sino que fue Stanley Donwood, artista responsable de las portadas de los álbumes de la banda, quien trabajó en el diseño, que incluye el característico logotipo del “oso”, además de elementos característicos del famoso álbum ‘In Rainbows’.

¿Cómo puedo adquirir estas bicis?

Las bicicletas de Brompton intervenidas por figuras de la música se subastarán a través de la casa de subastas Greenhouse Auctions, y las subastas estarán abiertas desde el 28 de mayo y hasta el próximo 12 de junio. La cifra inicial de la subasta aún no ha sido anunciada, pero se estima que podría arrancar desde los 100 dólares (mil 996 pesos).

Todo lo recaudado por la casa desubastas se donará a Crew Nation, el fondo de ayuda global lanzado por la promotora Live Nation para apoyar a los empleados de la industria afectados por el cierre casi total.

Los modelos de las bicicletas se irán revelando poco a poco, y los primeros en ser mostrados fueron los de Radiohead, Oh Wonder, Rise Against y Dinosaur Jr. Se espera que la próxima semana se revele el diseño de Foo Fighters.

