Foro Libertad 2022: “Se requiere una sociedad participativa”

Durante el evento de inauguración del Foro Libertad 2022 que organiza Atlas Network en colaboración con el centro Ricardo Salinas Pliego, se coincidió en que para vencer los riesgos que continuamente enfrenta la libertad se requiere de una sociedad más participativa, así lo declaró Ana Lilia Moreno, de México Evalúa.

”... Los totalitarismos del siglo XX pudieron haberse evitado si hubiera habido más sociedad civil activa, debemos de impedir que éstas historias, éstas tragedias del siglo XX, se repitan en el siglo XXI, y esa es nuestra misión (...) requerimos de mayor protagonismo de la sociedad civil para poder enfrentar a los enemigos de la libertad….” precisó Ana Lilia Moreno.

Muchas gracias, @AtlasNetwork por la invitación al #LATAMLibertyForum2022 donde estaremos desde @mexevalua profundizando en las diversas dimensiones del liberalismo en nuestro tiempo. 🧵 pic.twitter.com/P2dWzwUW9l — Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) June 9, 2022

Asimismo, durante el evento de inauguración del Foro Libertad 2022 se coincidió en que para vencer los riesgos que continuamente enfrenta la libertad se necesita un entorno correcto en donde un factor fundamental son las instituciones.

“...La respuesta es sencilla, las Instituciones, las Instituciones y las Instituciones, ustedes tienen un Esado muy grande en México que hace muchas cosas, pero las cosas importantes que deberían de estar haciendo como proporcionar seguridad a los ciudadanos, protegiendo los derechos intelectuales, un sistema judicial que permita que uno pueda confiar en el vecino aunque no sean amigos ni parientes, todas esas partes están débiles…" así los declaró Francis Fukuyama, Senior Fellow en el Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales (FSI) de la Universidad de Stanford, durante su conferencia masgistral.

Guerra Rusia - Ucrania: Una consecuencia de vivir en una sociedad que carece de libertad

La guerra entre Rusia y Ucrania es un importante recordatorio de cuáles son las consecuencias de vivir en una sociedad que no es liberal o que carece de libertad, en donde no existen derechos, no hay respeto y no hay límites al Gobierno, también mencionó Francis Fukuyama, en su conferencia en el Foro Libertad 2022.

“…Esta es una lección que espero los jóvenes van a aprender para recordar porque es mejor vivir en una sociedad liberal que en una dictadura…" puntualizó.

Con la conferencia "El liberalismo y sus desafíos globales" a cargo del líder intelectual @FukuyamaFrancis, inician las actividades del #ForoLibertad22 del @AtlasNetwork.



Durante dos días, se discutirán las ideas de la libertad y la prosperidad individual en Latinoamérica. pic.twitter.com/4hEHQUfnhQ — Centro Ricardo B. Salinas Pliego (@CentroRSalinas) June 9, 2022

Se espera la participación de Ricardo Salinas Pliego en el Foro Libertad 2022

A los largo del día en el Foro Libertad 2022 se han discutido y se van a discutir temas importantes como la libertad económica, libertad para tomar decisiones y prosperidad incluyente, casos de éxito en las economías en Latinoamérica.

En entrevista para Fuerza Informativa Azteca, Roberto Salinas León, director del Centro para América Latina Atlas Network recordó que esta noche el presidente Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, emitirá un conferencia magistral.

“… Hoy en la noche tenemos el gran privilegio de contar con la participación de Ricardo Salinas Pliego como orador en una gran entrevista con Antonella Martin también colaboradora del centro sobre una cultura de libertad, es decir cuáles son los ingredientes que entran en la formación de una cultura de libertad lo que estamos tratando de impulsar en una forma abierta de diálogo civilizado…” destacó Roberto Salinas León.