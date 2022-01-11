Encuentran fósil de un “dragón marino” de 10 metros en Inglaterra

Un grupo de paleontólogos encontraron el fósil de un ictiosaurio de 10 metros de largo conocido coloquialmente como “dragón marino” o “dragón de mar”, y fue localizado en un lago de Inglaterra.

Los investigadores detallaron que los ictiosaurios se llaman “dragones marinos" porque tienden a tener dientes, ojos grandes y eran grandes reptiles marinos de forma similar a los delfines pero que crecían hasta 25 metros de largo.

Joe Davis de Leicestershire y Rutland Wildlife Trust, fue el responsable del descubrimiento del fósil, el cual hizo por accidente a principios del año pasado en febrero del 2021 durante un drenaje de rutina en una isla de Rutland Water, en Inglaterra para remodelar el paisaje.

Davis estaba realizando los trabajos rutinarios de reordenación del terreno, que implican el drenaje del agua de la laguna, cuando vio partes de vértebras que sobresalían del barro, hallando al “dragón marino”.

"El hallazgo ha sido absolutamente fascinante y un verdadero punto culminante de la carrera. Es genial aprender tanto del descubrimiento y pensar que esta asombrosa criatura alguna vez estuvo nadando en los mares sobre nosotros", dijo Joe.

#Rutland may be the UK’s smallest county, but last year it had another historical discovery - a 10m Ichthyosaur fossil found in @RutlandWaterNR.

1/5@HumanForScale_ pic.twitter.com/O8m7S3clg1 — Will Meddings (@WillJMeddings) January 10, 2022

Fósil del "dragón marino" de Inglaterra tiene 180 millones de años

Según los científicos, el “dragón marino” encontrado en Inglaterra es uno de los mayores hallazgos en la historia paleontológica británica, ya que es el fósil de ictiosaurio más completo jamás encontrado.

Agregaron que el ictiosaurio se clasifica como reptil marino en lugar de dinosaurio, aunque los primero ictosaurios aparecieron en la época de los primeros dinosaurios hace unos 250 millones de años y se extinguieron hace unos 90 millones de años, por lo que se cree que dicho fósil de Inglaterra tiene 180 millones de años de antigüedad.

“A pesar de los muchos fósiles de ictiosaurio encontrados en Gran Bretaña, es notable pensar que el ictiosaurio de Rutland es el esqueleto más grande jamás encontrado en el Reino Unido”, dijo al respecto el doctor Dean Lomax, un paleontólogo que ha estudiado esta especie de criatura antigua.

El primer “dragón marino” fue descubierto en Dorset en 1812 por una niña llamada Mary Anning, quien se convirtió en una cazadora de fósiles de renombre mundial.