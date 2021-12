Encuentran embrión de dinosaurio dentro de un huevo fosilizado

Un equipo de científicos encontró un huevo fosilizado con un embrión de dinosaurio perfectamente conservado, con el cual hallaron nueva información sobre la relación entre las aves actuales y estos animales.

El embrión de dinosaurio, llamado Bebé Yingliang, descubierto tiene entre 72 y 66 millones de años, pertenece a un dinosaurio terópodo desdetado u ovirraptotosaurio, el fósil sugiere que estos animales desarrollaron posturas similares a las de las aves cuando salen del huevo.

“Estamos muy entusiasmados con el descubrimiento de Bebé Yingliang, ya que se ha conservado en un gran estado y nos ayuda a responder a muchas preguntas sobre el crecimiento y la reproducción de los dinosaurios”, indicó uno de los descubridores.

El embrión de dinosaurio tiene una longitud de 27 centímetros desde la cabeza hasta la cola, mientras que el huevo mide 17 centímetros, por lo que los científicos sospechan que de haber nacido, habría medido entre dos y tres metros de largo.

El embrión de dinosaurio es muy similar a las aves actuales

Los científicos descubrieron que la postura del embrión de dinosaurio es única, pues se encontraba con la cabeza debajo del cuerpo, los pies a ambos lados y la espalda enroscada a lo largo del extremo del huevo, muy similar a la de las aves actuales.

Los expertos agregaron que los huesos del embrión de dinosaurio son pequeños y frágiles, algo que rara vez se logra conservar como fósil, lo que hace “más extraordinario” el hallazgo.

“Es un espécimen asombroso. He estado en huevos de dinosaurio durante 25 años y aún no he visto nada parecido”, explicó uno de los autores del hallazgo.

Además, hallaron que el comportamiento previo a su nacimiento no es lo único en lo que se parece a las aves actuales, se sabe que el mismo tipo de dinosaurios se sentaba sobre sus huevos para incubarlos.

El huevo fosilizado fue encontrado en la provincia china de Jiangxi en el 2000, sin embargo, se mantuvo almacenado por más de 10 años, hasta que el personal del museo donde actualmente se encuentra lo sacó de la caja en la que estaba resguardado.