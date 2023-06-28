FOTOS: Así quedó el sumergible Titán tras la implosión; los restos llegaron a Canadá

Los restos del sumergible Titán fueron llevados a tierra; esta mañana llegaron a Canadá varios fragmentos del submarino que implosionó en el fondo del mar, donde murieron cinco personas que querían ver los restos del Titanic.

De acuerdo con la agencia de noticias CNN, la Guardia Costera de Estados Unidos, recuperó “presuntos restos humanos del lecho marino en el área del campo de escombros del sumergible Titán y realizará un análisis formal”.

Un buque con la bandera canadiense de la empresa Horizon Artic fue el encargado de transportar los pedazos del submarino al puerto de San Juan de Terranova.

Se espera que los restos del Titán den detalles sobre lo que ocasionó la implosión del sumergible. Aunque por el momento no está claro hacia dónde se dirigirán los restos.

Las autoridades canadienses y estadounidenses anunciaron investigaciones sobre el incidente, que ha suscitado dudas sobre la naturaleza no regulada de este tipo de expediciones.

Así quedó el sumergible Titán tras la implosión que dejó 5 muertos

En algunas imágenes se pudo ver el morro sumergible y otros fragmentos destrozados envueltos en una lona blanca y sacados con grúa del buque.

Las imágenes también mostraron una parte destrozada del casco y maquinaria con cables que giraban siendo sacados del barco en St. John’s, de donde había partido la expedición al Titanic.

En el sumergible viajaban Stockton Rush, CEO de OceanGate Expeditions; el multimillonario británico Hamish Harding; el empresario de origen paquistaní Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleman; y el oceanógrafo francés Paul-Henri Nargeolet.

Un vehículo de buceo robótico encontró los restos de Titán a unos 488 metros de la proa del Titanic, con lo que dieron por terminada la búsqueda del sumergible que llevaba cinco días perdido.