¿Una toma amistosa de Cuba? Trump desata polémica con declaraciones sobre la isla

¡Nueva polémica de Donald Trump! Las declaraciones del presidente de Estados Unidos acerca de una posible “toma amistosa de Cuba” han generado reacciones inmediatas en el escenario político internacional.

¿Qué dijo Trump sobre Cuba? Durante su másreciente declaración, el magnate republicano afirmó que el gobierno cubano “está hablando con nosotros” y que la isla enfrenta una grave crisis económica. “Tal vez tengamos una toma amistosa de Cuba”, señaló, al tiempo que describió al país como una “nación en quiebra”.

NEW: President Trump hints at a "friendly takeover" of Cuba:



"The Cuban government is talking with us. They’re in a big deal of trouble, as you know. They have no money, no anything right now."



"Maybe we’ll have a friendly takeover of Cuba. We could very well end up having a… pic.twitter.com/sWtLkVBgVm — Fox News (@FoxNews) February 27, 2026

Sus palabras reavivan el debate sobre la relación histórica entre Estados Unidos y Cuba, marcada por más de seis décadas de tensiones diplomáticas, presunto embargo económico y episodios como la Crisis de los Misiles de 1962.

¿Qué dijo exactamente Trump sobre Cuba?

Trump aseguró que Cuba “no tiene dinero, no tiene petróleo, no tiene comida”, además de que actualmente atraviesa “graves problemas”. También afirmó que el gobierno cubano estaría interesado en recibir ayuda estadounidense.

“Muy bien podríamos terminar teniendo una toma amistosa de Cuba”, reiteró, sin detallar el alcance de esa expresión ni si se refería a un acuerdo diplomático, económico o político.

Urgente: Trump dice que se plantean una "toma pacífica" de Cuba https://t.co/p3r7BXYekW — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) February 27, 2026

El mandatario estadounidense también mencionó a Marco Rubio, señalando que estaría involucrado en conversaciones “a un nivel muy alto”.

Hasta el momento, no ha habido confirmación oficial por parte del gobierno cubano acerca de supuestas negociaciones en curso.

¿Cuál es la situación actual en Cuba?

Cuba enfrenta una de las crisis económicas más severas de las últimas décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, además de apagones frecuentes. Organismos internacionales y reportes económicos han documentado una contracción del PIB en años recientes, agravada por la pandemia y restricciones financieras.

Sin embargo, hablar de una “toma”, incluso en términos amistosos, implica un concepto políticamente sensible, considerando la soberanía nacional y el derecho internacional.

Cuba se baja del autobús: Apagones y falta de gasolina paralizan La Habana

¿Qué implicaciones tendría una “toma amistosa”?

Expertos en relaciones internacionales señalan que cualquier cambio estructural en la relación bilateral requeriría negociaciones formales, acuerdos multilaterales y respeto a la autodeterminación.

Las declaraciones de Trump podrían tener impacto en la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos y en el debate político interno rumbo a futuros procesos electorales. La pregunta ahora es clara, ¿se trata de una estrategia política discursiva o de un giro real en la relación entre Washington y La Habana?

