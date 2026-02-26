¡Lo dejaron morir! Agentes de CBP detuvieron a hombre ciego y lo abandonaron a kilómetros de su casa

La muerte de un refugiado birmano con discapacidad visual en Búfalo ha encendido cuestionamientos sobre el actuar de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), luego de que fuera abandonado sin notificación a su familia tras salir de custodia.

El hombre, identificado como Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, fue reportado como desaparecido desde el 19 de febrero de 2026. Días después, autoridades confirmaron que fue localizado sin vida, mientras detectives investigan las circunstancias que derivaron en su muerte.

De acuerdo con información oficial, el refugiado había sido liberado de un centro de detención del condado de Erie y posteriormente trasladado por agentes del CBP, quienes lo abandonaron a varios kilómetros de su domicilio.

Agentes ICE detuvieron a un refugiado de origen birmano ciego en Buffalo, NY. Al darse cuenta de que no tenían motivos para deportarlo, lo liberaron a 8 kilómetros de su casa sin avisar a su familia y sin su bastón, murió intentando regresar a su casa.

HDPhttps://t.co/Vz24X6iSwo pic.twitter.com/b6LbKCTKtg — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 26, 2026

Abandonado tras su liberación sin aviso a su familia

Según los reportes, Shah Alam fue dejado en una cafetería, aproximadamente a ocho kilómetros de su hogar, sin que su familia o su defensa legal fueran notificados de su liberación.

El hombre presentaba una discapacidad visual severa, lo que complicaba su movilidad. Pese a ello, no se activó ningún protocolo de acompañamiento o resguardo tras su salida del centro de detención.

El Buró de Asistencia Legal de Búfalo confirmó el fallecimiento de su cliente mediante un comunicado, aunque señaló que no podía ofrecer más detalles debido a obligaciones éticas.

Investigación en curso por posible negligencia

Autoridades municipales indicaron que detectives de homicidios ya analizan la línea de tiempo de los hechos ocurridos tras la liberación del refugiado, con el objetivo de determinar si existieron omisiones o negligencia.

Un portavoz del ayuntamiento detalló que la indagatoria se centra en establecer qué ocurrió desde que Shah Alam salió de custodia hasta el momento en que fue localizado sin vida.

Hasta ahora, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no ha emitido una postura pública sobre el caso.

Así fue la detención

Shah Alam había permanecido cerca de un año bajo custodia tras ser detenido en 2025 por autoridades locales. Su arresto se originó luego de que, desorientado durante una caminata, ingresó al porche de una vivienda.

De acuerdo con su abogado, el hombre utilizaba una varilla de cortina como apoyo para caminar. Durante el incidente, policías utilizaron una pistola eléctrica y fuerza física en su contra, al no obedecer instrucciones.

Posteriormente, obtuvo libertad bajo fianza, pero fue transferido a custodia migratoria.