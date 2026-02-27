Difunden en VIDEO persecución y arresto de presunto integrante del Cártel del Golfo en Texas

Un hombre identificado como presunto integrante del Cártel del Golfo fue detenido en Rio Grande City, Texas , luego de una persecución vehicular que inició tras una infracción de tránsito. El arresto ocurrió el martes 24 de febrero en el condado de Starr, dentro de un operativo conjunto entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Patrulla Fronteriza.

Persecución en Texas termina con captura de miembro del Cártel del Golfo en Rio Grande City

El conductor, de 24 años, se negó a detenerse cuando un agente le marcó el alto en la carretera US 83. En lugar de frenar, aceleró y comenzó una persecución a alta velocidad que terminó frente a una vivienda, donde intentó refugiarse junto con tres pasajeros.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre fue identificado como Juan González, residente de la zona. Tras abandonar la camioneta y correr hacia la parte trasera de una residencia, fue localizado y arrestado por los agentes, junto con los tres ocupantes del vehículo.

Cae integrante del Cártel del Golfo en Texas tras huir con migrantes por carretera

Las autoridades confirmaron posteriormente que el detenido es miembro activo del Cártel del Golfo, con vínculos con la organización criminal que opera del lado mexicano en Miguel Alemán.

Durante el operativo se determinó que los tres pasajeros eran migrantes indocumentados originarios de El Salvador y México, quienes fueron puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUIÉN ES YULAN ADONAY ARCHAGA, LÍDER DE LA MS-13 BUSCADO URGENTEMENTE POR EL FBI?

DPS Troopers arrested a confirmed Gulf Cartel member in Starr Co. this week as part of a joint operation under Operation Lone Star with the United States Border Patrol. On Tuesday, Troopers attempted to stop a vehicle for a traffic violation in Rio Grande City. The driver refused… pic.twitter.com/BaZHv9RfzI — Texas DPS (@TxDPS) February 26, 2026

Cronología del caso :



4:30 p.m.: Un agente del DPS intenta detener una camioneta Chevy Blazer por una infracción de tránsito en US 83.

El conductor desobedece la orden e inicia una persecución a alta velocidad.

El vehículo se detiene frente a una vivienda y los ocupantes intentan huir a pie.

Agentes detienen al conductor y a tres migrantes indocumentados.

Tras investigaciones adicionales, el sospechoso es confirmado como miembro del Cártel del Golfo.

El detenido enfrenta tres cargos por tráfico de personas y uno adicional por evadir el arresto; la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas presentó cargos federales y el acusado quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses.

La detención se realizó bajo el marco de la Operación Estrella Solitaria, estrategia implementada por Texas para reforzar la vigilancia en la frontera.

Las autoridades continúan investigando posibles vínculos adicionales del detenido con estructuras criminales transfronterizas.