Ya no solo redirigirá a líneas de ayuda, Instagram alertará a padres de familia si adolescentes buscan contenido de autolesión

Lo que un adolescente busca en internet podría dejar de ser completamente invisible para sus padres. Instagram prepara una nueva función que enviará alertas cuando detecte búsquedas relacionadas con contenido de autolesión o suicidio.

La medida no aparece en el vacío. Llega en un momento en el que las redes sociales enfrentan presión por su impacto en la salud mental de los jóvenes y por la falta de controles efectivos dentro de las plataformas.

La apuesta de Meta, empresa dueña de Instagram, es simple: avisar a tiempo cuando algo no anda bien.

¿Cuándo se activa la alerta?

No basta con una sola búsqueda.

El sistema se activa cuando el adolescente realiza consultas repetidas sobre temas sensibles, lo que podría indicar una señal de alerta.

En ese momento, los padres recibirán una notificación para que puedan intervenir o, al menos, estar atentos.

No todos los casos activarán esta función de Instagram

Para que esto funcione, deben cumplirse dos condiciones:



Que el menor tenga una cuenta especial para adolescentes

Que esté vinculada con la supervisión de sus padres

Es decir, no será automático para todos los usuarios.

¿Qué ve el adolescente en lugar de ese contenido?

Instagram no muestra directamente publicaciones sobre autolesión o suicidio.

En su lugar, redirige a:



Líneas de ayuda

Recursos de apoyo emocional

Información sobre salud mental

Lo nuevo no es el filtro, sino que ahora los padres también serán informados.

Instagram alertará a padres si adolescentes buscan autolesión o suicidio | Instagram

¿Dónde empezará a funcionar?

La herramienta comenzará a implementarse a partir de este año en países como:



Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Australia

Y después podría llegar a otros países.

Tasa de suicidios en adolescentes a nivel mundial

El suicidio se mantiene como una de las principales causas de muerte entre jóvenes a nivel global.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su actualización más reciente (con datos consolidados hasta 2023 y vigentes en 2024-2025), cada año más de 700 mil personas mueren por suicidio en el mundo.

En particular, entre personas de 15 a 29 años, el suicidio es la tercera causa de muerte, solo por debajo de otras condiciones de salud y accidentes.

La tasa mundial estimada es de aproximadamente 9 muertes por cada 100 mil habitantes, aunque puede ser mayor en algunos países.

¿Dónde pedir ayuda en México?

En México existen líneas de atención gratuitas para personas que atraviesan momentos difíciles o crisis emocionales.

Una de las principales es la Línea de la Vida, que brinda apoyo psicológico las 24 horas:



800 911 2000

También cuenta con atención por chat en línea

Además, instituciones de salud pública ofrecen orientación y canalización a servicios especializados en todo el país.

Buscar ayuda a tiempo puede hacer una gran diferencia, tanto para adolescentes como para sus familias.