¿Sermones con ChatGPT? El Papa León XIV aclara si es momento de usar IA en la Iglesia

El Papa León XIV pidió no depender de ChatGPT para redactar sermones y fijó postura sobre el uso de inteligencia artificial dentro de la Iglesia.

El mensaje lo dio ante sacerdotes de la Diócesis de Roma, en pleno inicio de Cuaresma, donde el Papa León XIV abordó de forma directa el debate digital que también toca a la Iglesia: ¿puede ChatGPT reemplazar la preparación pastoral?

¿Qué dijo el Papa León XIV sobre ChatGPT y la preparación de sermones?

Para el Papa León XIV, la tecnología puede ayudar, pero no sustituir la oración, el estudio serio ni el conocimiento real de la comunidad. En su reflexión, dejó claro que la Iglesia no rechaza el mundo digital, pero tampoco puede delegar su misión a un algoritmo.

Papa León XIV, un Papa plenamente consciente del mundo digital



En solo unos días, León XIV ha mostrado hasta qué punto entiende los retos reales de 2026. En el primer domingo de Cuaresma pidió algo tan concreto como contracultural: apagar televisores, radios y smartphones para… pic.twitter.com/fKW6HFfqEo — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) February 24, 2026

¿Por qué el Papa León XIV pidió apagar pantallas durante la Cuaresma?

Días antes, el Papa León XIV había pedido algo concreto: apagar televisores, radios y teléfonos para recuperar el silencio. En una sociedad saturada de pantallas, señaló que sin desconexión no hay escucha profunda.

En ese mismo contexto, advirtió que herramientas como ChatGPT pueden facilitar tareas, pero no pueden compartir la fe ni comprender la realidad espiritual de una parroquia . Para la Iglesia, la predicación exige presencia humana.

A partir de ese encuentro, el diálogo con el clero se estructuró en cuatro ejes clave:



Evangelización juvenil: el Papa León XIV pidió a la Iglesia ofrecer testimonio auténtico frente a nuevas realidades culturales. ChatGPT puede generar textos, pero no reemplazar el ejemplo personal.



Cercanía con la comunidad: insistió en que ningún sistema, incluido ChatGPT, puede sustituir el trato directo con los fieles.



Fraternidad sacerdotal: el Papa León XIV llamó a fortalecer la colaboración interna dentro de la Iglesia ante los desafíos actuales.



Acompañamiento a sacerdotes mayores: subrayó la necesidad de evitar la soledad ministerial, algo que ninguna inteligencia artificial puede resolver.

En todos los puntos, el Papa León XIV sostuvo un principio constante: la Iglesia debe usar la tecnología con responsabilidad, pero sin perder el centro espiritual.