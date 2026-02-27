Avanza la mano dura contra delitos en Argentina: Senado aprobó bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
Con 44 votos a favor, el Senado de Argentina aprobó reducir de 16 a 14 años, la edad en la que una persona puede ser juzgada. La reforma fue impulsada por el presidente Javier Milei desde la semana pasada.
La edad de imputabilidad en Argentina cambió de forma histórica. El Senado aprobó una reforma que reduce de 16 a 14 años la edad mínima para que una persona pueda ser juzgada penalmente por cometer delitos.
La iniciativa fue impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei y forma parte de su estrategia de seguridad basada en endurecer las medidas contra la delincuencia, especialmente en casos donde están involucrados menores de edad.
*** En breve más información ***