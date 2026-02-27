Logo Inklusion Sitio accesible
Avanza la mano dura contra delitos en Argentina: Senado aprobó bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Con 44 votos a favor, el Senado de Argentina aprobó reducir de 16 a 14 años, la edad en la que una persona puede ser juzgada. La reforma fue impulsada por el presidente Javier Milei desde la semana pasada.

senado argentina.png
| Archivo Senado Argentina (Wikipedia)
Escrito por: Viridiana Castillo

La edad de imputabilidad en Argentina cambió de forma histórica. El Senado aprobó una reforma que reduce de 16 a 14 años la edad mínima para que una persona pueda ser juzgada penalmente por cometer delitos.

La iniciativa fue impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei y forma parte de su estrategia de seguridad basada en endurecer las medidas contra la delincuencia, especialmente en casos donde están involucrados menores de edad.

