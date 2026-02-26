Buscaba en ChatGPT cómo sedarlos: acusan a mujer de matar a hombres en moteles de Corea del Sur

Una mujer de apellido Kim fue detenida en Corea del Sur tras ser vinculada a una serie de crímenes ocurridos en moteles al norte de Seúl. El impacto ha sido tal, que medios locales la apodaron como la “asesina serial de los moteles de Gangbuk".

¿Cómo asesinaba a sus víctimas en Corea del Sur?

Según la policía, Kim habría entregado bebidas adulteradas con benzodiacepinas a al menos cuatro hombres entre diciembre del año pasado y febrero.

Dos de ellos fueron encontrados en distintos moteles del distrito de Gangbuk, mientras que otros sobrevivieron tras perder el conocimiento.

Una de las víctimas fue hallada con rigidez cadavérica y secreciones saliendo de la nariz, según reportes de medios locales como Yonhap News.

La investigación policial sostiene que la joven mezclaba medicamentos psiquiátricos recetados con bebidas comerciales para la resaca. Estas bebidas eran entregadas a sus víctimas en moteles, bares de karaoke e incluso cafeterías.

Presunta asesina en serie de 20 años en Corea del Sur se convierte en estrella tras su arresto.



Detenida el 19 de febrero, Kim está acusada de poner somníferos en las bebidas de jóvenes, matando a dos de ellos y dejando a uno en coma.



Argumento que solo ataco a quien la… pic.twitter.com/n6T9wPNBWR — Capi Super Girl. (@capi_abril) February 26, 2026

¿Cómo dieron con la asesina serial en Corea del Sur?

Kim fue arrestada el 19 de febrero por asesinato y por violar la Ley de Control de Narcóticos. La detención llegó tras una investigación que reunió pruebas como cámaras de seguridad, análisis forenses y las preguntas que había hecho en ChatGPT sobre los efectos de mezclar medicamentos con alcohol.

Según los investigadores, la joven no solo atacó a desconocidos con base en los hechos reconstruidos:



14 de diciembre: Habría intentado drogar a su novio en una cafetería de Namyangju, en la provincia de Gyeonggi.

Habría intentado drogar a su novio en una cafetería de Namyangju, en la provincia de Gyeonggi. 28 de enero: Un hombre murió después de consumir una bebida similar a la que la acusada le entregó en un alojamiento de Suyudong, al norte de Seúl.

Un hombre murió después de consumir una bebida similar a la que la acusada le entregó en un alojamiento de Suyudong, al norte de Seúl. 9 de febrero: Otra víctima bebió lo mismo en un establecimiento de la zona y fue encontrada muerta dentro de la habitación alrededor de las seis de la tarde del día siguiente.

Kim habría sido captada saliendo de un motel.|MBC Korea

"Una belleza así no puede matar" Identifican a la presunta asesina

Aunque circularon imágenes de una supuesta cuenta de redes sociales atribuida a Kim, la policía decidió no revelar oficialmente su identidad. Lo que generó críticas, especialmente por parte del abogado Nam Eon-ho, representante de la familia de una de las víctimas.

El funcionario calificó el caso como “uno de los crímenes seriales más fríos y planificados” y denunció comentarios en redes que trivializan los asesinatos y atacan a las víctimas.