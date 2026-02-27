Pakistán declara “guerra abierta” contra Afganistán y lanza bombardeos en Kabul

Pakistán declaró "guerra abierta" contra Afganistán y lanzó bombardeos nocturnos en Kabul y otras ciudades clave, marcando la escalada más grave entre ambos países en meses. Los ataques incluyeron ofensivas aéreas y terrestres en distintos puntos de la frontera, en medio de acusaciones cruzadas y represalias militares.

¿Por qué Pakistán declaró “guerra abierta” contra Afganistán?

La ofensiva comenzó durante la noche, cuando fuerzas de Pakistán atacaron posiciones que, según Islamabad, pertenecen a estructuras armadas en Afganistán. Kabul confirmó explosiones en la capital y en otras provincias, mientras ambulancias y sirenas se escuchaban tras los impactos.

El gobierno de Pakistán afirmó que la acción fue respuesta a ataques previos atribuidos a fuerzas afganas. Por su parte, autoridades en Afganistán calificaron los bombardeos como una agresión directa y aseguraron que responderán.

La tensión entre Pakistán y Afganistán se ha incrementado durante meses por disputas en la frontera de más de 2 mil 600 kilómetros. Islamabad acusa a Kabul de permitir la operación de grupos armados que cruzan territorio paquistaní; Afganistán rechaza estas afirmaciones y sostiene que los señalamientos son infundados.

Testigos en Kabul reportaron fuertes explosiones y destellos en el cielo durante la madrugada; videos difundidos por ambas partes muestran intercambio de fuego y estructuras dañadas.

🚨#AlertaADN



La Fuerza Aérea Pakistaní atacó posiciones militares talibanes en la Kabul, Afganistán pic.twitter.com/S75yyet50B — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 27, 2026

Cronología de la escalada entre Pakistán y Afganistán

A principios de semana, Pakistán realizó ataques aéreos contra presuntos campamentos en Afganistán.

Kabul advirtió que respondería a cualquier agresión.

La noche del jueves, fuerzas afganas realizaron disparos hacia puestos fronterizos, según Islamabad.

Horas después, Pakistán declaró una guerra abierta y amplió los bombardeos.

Se reportaron bajas en ambos lados, aunque las cifras no han sido verificadas de manera independiente.

Autoridades de Pakistán aseguraron haber destruido múltiples posiciones en Afganistán, mientras fuentes afganas afirmaron haber neutralizado instalaciones paquistaníes en la frontera.

La guerra entre Pakistán y Afganistán amenaza ahora con romper el frágil equilibrio en la región. Los enfrentamientos transfronterizos continúan y la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, ante el riesgo de una escalada mayor entre ambos países vecinos.