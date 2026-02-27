¡Remate! Subastarán lujosa mansión ligada al CJNG en Uruguay, fue del cuñado de “El Mencho”

Una lujosa mansión vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) será subastada en Uruguay el próximo 5 de marzo, como parte de un proceso de decomiso por delitos financieros. La residencia conocida como “Quincho Grande”, ubicada en Punta del Este, perteneció a Gerardo González Valencia, señalado como operador financiero del grupo criminal “Los Cuinis” y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El lujoso inmueble fue incautado por autoridades de Uruguay tras la detención y posterior extradición de González Valencia a Estados Unidos.

¿Por qué fue decomisado “Quincho Grande”? Mansión ligada al CJNG

Gerardo González Valencia fue detenido en 2016 en Uruguay y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por lavado de dinero y narcotráfico, de acuerdo con reportes oficiales del Departamento de Justicia estadounidense.

Después de su captura, la propiedad quedó bajo control del Estado uruguayo como parte de las acciones de combate al crimen organizado y recuperación de activos ilícitos.

La subasta será realizada por la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, a través de los mecanismos oficiales de administración de bienes incautados.

¿Cuánto cuesta “Quincho Grande”?

El precio base de la subasta será de 680 mil dólares, equivalente a unos 12 millones de pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio vigente. De acuerdo con la información oficial publicada por autoridades uruguayas, la propiedad cuenta con:

15 mil 52 metros cuadrados de terreno



Amplias áreas verdes



Instalaciones recreativas de alto nivel.

Además de esta residencia, se prevé el remate de otros tres bienes vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación, como parte del mismo proceso.

¿Por qué Punta del Este?

Punta del Este es uno de los destinos turísticos más exclusivos de Sudamérica, conocido por sus residencias de lujo y alta plusvalía inmobiliaria.

La presencia de propiedades vinculadas a estructuras criminales internacionales en esta zona generó en su momento un fuerte debate en Uruguay sobre el lavado de activos y la inversión extranjera de origen ilícito.

La subasta representa un nuevo capítulo en la estrategia internacional contra el financiamiento del crimen organizado; ¿qué impacto tienen estos decomisos en la lucha global contra los cárteles y el lavado de dinero?

