Senado de EU bloquea iniciativa para limitar acciones militares en Venezuela; J.D. Vance emitió el voto decisivo

El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución de poderes de guerra que pretendía limitar la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar nuevos ataques militares contra Venezuela, en una votación cerrada que evidenció la tensión interna dentro del Partido Republicano.

La iniciativa fue desechada luego de que dos senadores republicanos cambiaran su postura tras presiones directas de Trump , lo que permitió un empate 50-50 que fue definido por el vicepresidente J.D. Vance , quien emitió el voto decisivo para bloquear el debate.

Republicans just BLOCKED @SenTimKaine’s bipartisan War Powers Resolution, despite:



- Four months of military action in Venezuela

- 200+ combatants killed

- U.S. troops injured



Americans don’t want forever wars, but Republicans continue to fall in line behind Trump. pic.twitter.com/cqK0cYtikR — Senate Democrats (@SenateDems) January 15, 2026

El resultado confirmó que Trump mantiene un fuerte control sobre gran parte de la bancada republicana, aunque el margen mínimo de la votación también reflejó crecientes preocupaciones en el Congreso por el alcance de su política exterior y el uso de la fuerza militar sin autorización legislativa.

La presión ejercida por Trump y los senadores que cambiaron su voto

La resolución tuvo un avance la semana pasada luego de que cinco senadores republicanos rompieran filas y se unieran a los demócratas, un hecho inusual que detonó una reacción inmediata del presidente Trump .

Tras llamadas directas y mensajes públicos del mandatario, Josh Hawley , senador por Misuri, y Todd Young , de Indiana, retiraron su apoyo a la iniciativa. Ambos argumentaron que recibieron garantías del secretario de Estado Marco Rubio de que no hay planes para desplegar tropas terrestres en Venezuela.

Young señaló además que la administración se comprometió a buscar autorización del Congreso si se contemplaran operaciones militares mayores, mientras Hawley afirmó que la resolución habría atado de manos al Ejecutivo.

¿El bloqueo de la iniciativa tiene que ver con la captura de Nicolás Maduro?

Los demócratas forzaron el debate tras la captura de Nicolás Maduro en una operación sorpresa nocturna realizada por fuerzas estadounidenses a inicios de este mes, un hecho que elevó las alarmas en el Capitolio sobre una posible escalada militar.

Aunque la Casa Blanca ha sostenido que la operación fue de carácter legal y de cumplimiento de la ley, legisladores de ambos partidos cuestionaron el uso de facultades de guerra sin un mandato explícito del Congreso.

Memorando legal y límites al uso de la fuerza de Estados Unidos sobre Venezuela

En paralelo a la votación, el Departamento de Justicia difundió un memorando legal de 22 páginas, parcialmente censurado, que justifica la operación contra Maduro y sostiene que no existe actualmente un plan para ampliar acciones militares en Venezuela.

El documento afirma que la administración no contempla una operación sostenida que sea equivalente a una guerra constitucional, aunque deja abierta la puerta a acciones futuras bajo determinadas circunstancias.

Trump, Groenlandia y la inquietud en el Congreso

El debate sobre Venezuela adquirió mayor peso político debido a las amenazas recientes de Trump de emplear fuerza militar en otros escenarios, como su insistencia en que Estados Unidos debe controlar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca y aliado de la OTAN.

Legisladores republicanos y demócratas han expresado preocupación por lo que consideran una expansión agresiva del poder militar presidencial, en un contexto donde Trump también ha lanzado advertencias hacia Irán.

Demócratas prometen nuevos intentos para evitar acciones militares de EU en territorio venezolano

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer , calificó la votación como un camino hacia otra guerra interminable y advirtió que su partido seguirá impulsando resoluciones de poderes de guerra.

El senador Tim Kaine anunció que forzará nuevas votaciones relacionadas no solo con Venezuela, sino también con otros posibles frentes militares, incluidos Groenlandia e Irán.