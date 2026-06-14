“Vamos por ellos": Zar antidrogas de EU asegura que van contra funcionarios mexicanos que protegen al narco

Estados Unidos seguirá con el combate a los cárteles del narcotráfico, en particular a quienes protegen al Cártel de Sinaloa, después de la acusación del Departamento de Justicia contra 10 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos, el gobernador Rubén Rocha Moya.

Sara Carter advierte consecuencias por falta de cooperación contra cárteles

Así lo aseguró Sara Carter, zar antidrogas del gobierno de Donald Trump. La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas añadió que “va a poner en la mira” a quienes rechacen cooperar en su combate a los criminales.

La funcionaria estadounidense habló con Jan Jelkielek en el podcast American Thought Leaders, en donde destacó los objetivos del actual gobierno estadounidense.

La directora de la oficina antidrogas de EEUU Sara Carter lo deja claro..



"Vamos por ustedes, si no cooperan se van a arrepentir "



Advierte acciones contra funcionarios mexicanos que protegen al narco.



De concretarse es lo mejor que le puede pasar al país. pic.twitter.com/eN5Lg941Pb — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) June 14, 2026

La postura del gobierno de Trump ante la presunta red de vínculos en Sinaloa

“Podemos hacerlo, en primer lugar, porque el gobierno mexicano, como muchos de los gobiernos de nuestro hemisferio, sabe que el presidente Donald Trump cumple lo que dice. Si él (Trump) dice: ‘Vamos por ustedes. Si no cooperan con nosotros, los vamos a poner en la mira y se van a arrepentir’; entonces la pregunta es: ¿quieren cooperar? Sí o no”, sentenció Carter.

Colaboración en inteligencia: ¿Cómo avanza la lucha contra el narcotráfico en México?

No obstante, la zar antidrogas de Estados Unidos destacó que hay avances en la lucha contra el narcotráfico en México y puso como ejemplo la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Detalló que dicha operación fue realizada con trabajo de inteligencia de la Unión Americana, “pero aprovechando la colaboración de la Guardia Nacional” de México, mencionó.

Detalles sobre la acusación del Departamento de Justicia contra funcionarios mexicanos

Las declaraciones vienen a un mes y medio después de que el Departamento de Justicia emitiera una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Enrique Inzunza, senador de Morena, así como otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a quienes señala de relaciones con el narcotráfico.

Además, la declaración es revelada un día después de que Donald Trump informara del abatimiento de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, temido líder del Tren de Aragua, una organización catalogada como terrorista. La operación fue realizada con ayuda de sus “amigos” de Venezuela, aseguró el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales el viernes 12 de junio de 2026.

