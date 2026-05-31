Policía detiene a tiros un asalto en São Paulo, Brasil; hay una niña de 10 años herida

En Brasil, un policía repelió un intento de asalto en una zona altamente transitada en São Paulo. La valiente acción del agente dejó lesionados a los dos ladrones.

Cronología de los hechos en el Centro Histórico de São Paulo

El hecho sucedió a las 12:11 horas del sábado 30 de mayo de 2026 en el barrio de Sé, en el Centro Histórico de São Paulo.

El policía accionó su arma de cargo contra dos personas que trataban de robar a la víctima una computadora portátil. Una cámara de seguridad en las cercanías captó el momento en el cual los policías se acercaron a prestar ayuda y se oyeron disparos, mientras varios peatones huyen de la zona.

Estado de salud de las personas heridas

En la refriega, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas, una niña de 10 años de edad, quien resultó lesionada de bala y recibió ayuda de otros oficiales de policía.

De los lesionados, tres eran pasajeros de una estación del Metro en la zona y los otros dos eran los delincuentes involucrados en el intento de atraco. Uno de los sospechosos fue trasladado a un hospital, tras lo cual estará en custodia policial. Mientras que el otro sospechoso, a pesar de que estaba herido, logró escapar de la zona.

Otro de los heridos es el padre de la niña, quien tiene 30 años de edad. Sufrió disparos de bala, así como fracturas en el brazo izquierdo, además de perforaciones en el abdomen y en el muslo izquierdo. Debido a ello, tuvo que ser trasladado a un hospital.

A pesar de estas lesiones, ninguna de las víctimas presenta lesiones que pongan en riesgo su vida.

Postura del Metro de São Paulo sobre el incidente

El Metro de São Paulo informó por medio de un comunicado que agentes de seguridad del organismo de transporte colaboraron con la Policía Militar en la atención de un incidente de seguridad pública que comenzó en el acceso a la estación de São Bento.