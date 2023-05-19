Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, lleva a su novio a una gira oficial por África

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, se encuentra envuelta en polémica luego de que se diera a conocer que llevó a su novio y a una amiga a su gira oficial de trabajo por varios países de África.

A través de redes sociales, varios periodistas colombianos expusieron a la funcionaria y la cuestionaron sobre el motivo por el cual su novio, Yerney Pinillo, se encontraba dentro de la comitiva de la gira.

El viaje, que tenía por objetivo estrechar lazos entre Colombia y el continente africano, tuvo un costo de poco más de mil 700 millones de dólares, lo que causó indignación entre los colombianos.

Legisladores de la oposición también cuestionaron en calidad de qué iba el novio de la vicepresidenta de Colombia, cuando él no tiene ningún cargo público que justificara su presencia en África.

Preguntas. ¿A título de qué o en funciones designadas por quién, Yerney Pinillo Ocoró, fue al África en la comitiva que recorrió tres países y costó más de $1.800 millones de pesos?



¿Es cierto que el señor Pinillo es pareja sentimental de Francia Márquez? pic.twitter.com/gRBFQ6YdfL — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 17, 2023

"¿A título de qué o en funciones designadas por quién, Yerney Pinillo Ocoró, fue al África en la comitiva que recorrió tres países y costó más de $1.800 millones de pesos?, ¿Es cierto que el señor Pinillo es pareja sentimental de Francia Márquez?", escribió en Twitter la senadora María Fernanda Cabal.

¿Quién es el novio de la vicepresidenta de Colombia?

Yerney Pinillo es el novio de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, trabajaba en la empresa Alimentos La Cali, donde se desempeñaba como repartidor llevando los pedidos a los diferentes puntos de venta, según indicaron medios colombianos.

Sin embargo, el hombre renunció a su trabajo para apoyar a Francia Márquez durante la campaña electoral, ya que su pareja sentimental estaba incluida en el gabinete del presidente. El 29 de mayo se le vio por primera vez después del triunfo de Gustavo Petro en la primera vuelta electoral

