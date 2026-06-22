¿El “Trump colombiano”? Quién es Abelardo de la Espriella, nuevo presidente electo de Colombia que concentró el 49.66% de votos

El pasado domingo 21 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de elecciones en el país latinoamericano, Colombia, donde una apretada votación determinó que Abelardo de la Espriella y Otero se convierte en nuevo presidente, al menos antes del escrutinio.

¿Quién es el nuevo líder de Colombia, qué propuestas tiene en mente y cuál es su trayectoria como profesionista?

Cuántos votos obtuvo Abelardo de la Espriella

Los resultados de preconteo de esta segunda vuelta confirmaron el triunfo bastante cerrado del derechista. Abelardo de la Espriella tuvo el 46.99% de los votos, rebasando la cantidad de su contricante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien tuvo el 48.70%.

La diferencia fue de a penas 0.96% que son más o menos 250 mil votos.

Cepeda forma parte del partido del actual presidente Gustavo Petro, quien terminará sus labores el próximo 7 de agosto cuando de la Espriella entre en funciones.

De qué partido es Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella construyó su propio movimiento político en 2025 con el partido Defensores de la Patria, el cual se define como derechista y fue creado con el propósito de evitar que la izquierda siguiera al mando del país con el partido al que forma parte Petro.

Ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la esperanza.



Hoy es una noche maravillosa en que brilló la democracia y Colombia demostró su grandeza.



Esta es la noche en la que marcamos un nuevo orden: la Patria Milagro.



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/aaaWi0ZM8p — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 22, 2026

Quién es Abelardo de la Espriella

De la Espriella es un abogado, político y empresario de 47 años nacido en Bogotá; Abelardo estudió en la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con un posgrado en Derecho Penal y Derecho Administrativo y también tiene cursó un máster en la Universidad de Nebrija en España.

Su carrera como abogado se definió por la polémico pues acostumbraba a defender personas de alto perfil. En sus antecedentes destaca también su participación en los diálogos de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Inspiración en Donald Trump

El nuevo presidente electo es admirador abierto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ya felicitó a Espriella por su triunfo, al igual que el secretario de Estado, Marco Rubio.

Dentro de sus promesas de campaña están transformar la economía local para convertirla en una más potente, incluso hizo comparaciones con Corea del Sur o Irlanda.

Qué dijo Abelardo Espriella luego de ganar la presidencia de Colombia

Después de conocerse los resultados, el mandatario dijo que su administración será democrática y respetuosa.

Su plan se basa en acciones contra la corrupción, mayor seguridad nacional, minería, bienestar animal y apoyo a las mujeres.