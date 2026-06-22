Derrotas electorales y desconfianza: Los factores que llevaron a la renuncia del primer ministro de Reino Unido

Keir Starmer, quien llegó en 2024 como primer ministro de Reino Unido bajo promesas de pragmatismo y estabilidad, presentó su renuncia hoy 22 de junio de 2026 después de quejas sobre una falta de proyecto y de derrotas electorales del Partido Laborista.

¿Por qué renunció Keir Starmer como primer ministro?

Aunque su partido político alcanzó la mayoría parlamentaria, en mayo de 2026 enfrentó derrotas en elecciones locales e incluso sus correligionarios realizaron una rebelión abierta sobre sus capacidades de liderazgo y su agenda política.

Varios legisladores y miembros del partido interpretaron su estilo como carente de convicciones firmes. Starmer sufrió la presión de las distintas facciones internas, las influencias externas y la incomprensión de votantes recelosos. Sus apariciones públicas, a menudo mecánicas, y su sensación de indecisión provocaron rechazo entre sectores que esperaban más liderazgo.

El historial de inestabilidad política en Downing Street

La salida de Starmer es la séptima en un periodo de 10 años. David Cameron renunció en julio de 2016 después del referéndum por el Brexit; Theresa May duró tres años, de 2016 a 2019. Le siguieron Boris Johnson, de julio de 2019 a septiembre de 2022; Liz Truss, que duró apenas dos meses: de septiembre a octubre de 2022 y después Rishi Sunak, de octubre de 2022 a julio de 2024.

En un mensaje emitido desde Downing Street, Keir Starmer aseguró que facilitaría una transferencia ordenada del poder. Su salida ocurre en un contexto de intensa inestabilidad política: según el corresponsal económico de Reuters, Alistair Smout, la última década ha sido excepcionalmente convulsa para los primeros ministros británicos, con eventos como el Brexit, la pandemia de Covid-19 y las crisis energéticas vinculadas a conflictos internacionales que han dificultado sostener el liderazgo, aun con mayorías parlamentarias significativas.

Andy Burnham: El perfil que apunta a la sucesión laborista

La elección de Andy Burnham en una reñida contienda local y su reciente retorno al Parlamento aceleraron los acontecimientos. Burnham, exalcalde de Greater Manchester, celebró su victoria pública y se perfila ahora como el candidato más claro para suceder a Starmer.

La reacción de los ciudadanos británicos ante el anuncio

Varios ciudadanos británicos recibieron con agrado la renuncia de Keir Starmer como primer ministro.

“Me alegro, la verdad. Necesitaba un cambio. Creo que la mayoría del país probablemente siente lo mismo que yo, que no paran de oír hablar de lo mal que lo está haciendo”, declaró Alex Bret, agente de control de plagas, a la agencia de noticias Reuters.

